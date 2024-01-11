MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha belirledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir İlçe, 7 ilçe belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar - Sezer Küçükkurt
Aksaray - İrfan Çıtak
Bolu - İlhan Durak
Gümüşhane - Vedat Soner Başer
Kırıkkale - Harun Ulusoy
Kırklareli - Derya Bulut
Sivas - Reha Kars
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
İlçe adayları
Sultanhisar - Hüseyin Özer
Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci
Mihalıççık - Halil Sami Barış
Araban - Mehmet Özdemir
Karkamış - Bülent Tiryaki
Oğuzeli - Mehmet Sait Kılıç
Belen - İbrahim Gül
Kumlu - Mehmet Deli
Aliağa - Serkan Acar
Foça - Taner Acar
Ekinözü - Harun Şahin
Nurhak - İsmet Göksu
Özvatan - Halit Demir
Pınarbaşı - Memduh Uzunluoğlu
Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım
Sarız - Baki Bayraj
Akören - İsmail Arslan
Ereğli - Hüseyin Oprukçu
Halkapınar - Mehmet Bakkal
Hekimhan - Mehmet Tabaroğulları
Kuluncak – Erhan Cengiz
Alaşehir – Necdet Türk
Kula – Hüseyin Tosun
Salihli – Zeki Kayda
Sarıgöl – Necati Selçuk
Selendi – Nurullah Savaş
Turgutlu – Yunus Oğan
Datça – Feyzullah Gülada
Ortaca – Alim Uzundemir
Çamaş – Mahmut Ayparçası
Gülyalı – Medet Sipahi
İkizce – Osman Kaygı
Hendek – Turgut Babaoğlu
Taraklı – İbrahim Pilavcı
Asarcık – Şerif Kılağuz
Alaçam – Ramazan Özdemir
Salıpazarı – Osman Yüksel
Harran – Mahmut Özyavuz
Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu
Şalpazarı – Ferik Kurukız
Başmakçı – Nevzat Tezcan
Bayat – Muhammet Ali Dere
Bolvadin – Derviş Aynacı
Çay – Selim Aynacı
Dazkırı – Ali Atay
Emirdağ – Hüseyin Duran
Kızılören – Ali Erol