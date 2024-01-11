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MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP'de yerel seçim hazırlıkları hız kazandı. MHP'de Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırklareli, Sivas, Tokat belediye başkan adayları ile 47 ilçenin adayları açıklandı. Dün de MHP'nin 2'si büyükşehir 55 belediye başkan adayı belli olmuştu.

17:27 - 11/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:04 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Sezer Küçükkurt - Reha Kars
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Sezer Küçükkurt - Reha Kars

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha belirledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 il, 40 büyükşehir İlçe, 7 ilçe belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

İŞTE İSİM İSİM LİSTE

Afyonkarahisar - Sezer Küçükkurt

Aksaray - İrfan Çıtak

Bolu - İlhan Durak

Gümüşhane - Vedat Soner Başer

Kırıkkale - Harun Ulusoy

Kırklareli - Derya Bulut

Sivas - Reha Kars

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

İlçe adayları

Aydın

Sultanhisar - Hüseyin Özer

Bursa

Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci

Eskişehir

Mihalıççık - Halil Sami Barış

Gaziantep

Araban - Mehmet Özdemir

Karkamış - Bülent Tiryaki

Oğuzeli - Mehmet Sait Kılıç

Hatay

Belen - İbrahim Gül

Kumlu - Mehmet Deli

İzmir

Aliağa - Serkan Acar

Foça - Taner Acar

Kahramanmaraş

Ekinözü - Harun Şahin

Nurhak - İsmet Göksu

Kayseri

Özvatan - Halit Demir

Pınarbaşı - Memduh Uzunluoğlu

Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım

Sarız - Baki Bayraj

Konya

Akören - İsmail Arslan

Ereğli - Hüseyin Oprukçu

Halkapınar - Mehmet Bakkal

Malatya

Hekimhan - Mehmet Tabaroğulları

Kuluncak – Erhan Cengiz

Manisa

Alaşehir – Necdet Türk

Kula – Hüseyin Tosun

Salihli – Zeki Kayda

Sarıgöl – Necati Selçuk

Selendi – Nurullah Savaş

Turgutlu – Yunus Oğan

Muğla

Datça – Feyzullah Gülada

Ortaca – Alim Uzundemir

Ordu

Çamaş – Mahmut Ayparçası

Gülyalı – Medet Sipahi

İkizce – Osman Kaygı

Sakarya

Hendek – Turgut Babaoğlu

Taraklı – İbrahim Pilavcı

Samsun

Asarcık – Şerif Kılağuz

Alaçam – Ramazan Özdemir

Salıpazarı – Osman Yüksel

Şanlıurfa

Harran – Mahmut Özyavuz

Trabzon

Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu

Şalpazarı – Ferik Kurukız

Afyonkarahisar

Başmakçı – Nevzat Tezcan

Bayat – Muhammet Ali Dere

Bolvadin – Derviş Aynacı

Çay – Selim Aynacı

Dazkırı – Ali Atay

Emirdağ – Hüseyin Duran

Kızılören – Ali Erol

#MHP
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#Seçim
17 saat önce
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