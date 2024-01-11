MHP, 31 Mart seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isimlerini açıkladı. MHP'nin Manisa, Mersin, Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye belediye başkan adayı ile bazı ilçelerde adayları belli oldu. İşte MHP'nin isim isim aday listesi...