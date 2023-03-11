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MHP Antalya'da kampa giriyor: Bahçeli 'seçim' ve 'afet' gündemiyle belediye başkanlarını toplayacak

MHP'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Antalya'da düzenlenecek. Genel Başkan Devlet Bahçeli, "seçim çalışmaları" ve "afet" gündemiyle partisinin belediye başkanlarını toplayacak.

11:50 . 11/03/2023 Cumartesi
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", 17-19 Mart'ta MHP'li 235 belediyenin katılımıyla Antalya'da yapılacak. Toplantıda öncelikle partinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine yönelik çalışmaları masaya yatırılacak ve gündeme ilişkin genel değerlendirme yapılacak.

Toplantıda, MHP'li belediye başkanlarının, 2019 yerel seçimlerindeki vaatleri ile bu vaatlerin gerçekleşme oranını içeren performansı ve hedefleri değerlendirilecek.

Belediyelerin "Afet Destek" dosyaları

Toplantının ana gündeminde yer alan "afet" konusu, yarattığı etkiler ve ortaya çıkan sonuçlar dahil tüm yönleriyle ele alınacak. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler tarafından "afet" ve "kentsel dönüşüm" konularında sunumlar yapılacak.

Bu arada Genel Merkezin isteği üzerine MHP'li belediyelerin hazırladığı ve deprem bölgesindeki faaliyet ve yardımlarını içeren "Afet Destek" başlıklı dosyaların da ele alınacağı toplantıda, belediyelerden hem deprem bölgesine hem de bölgelerinde bulunan depremzedelere destek ve yardımlarının devam etmesi istenecek.




#MHP
#Antalya
#seçim
#Devlet Bahçeli
1 hour ago
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MHP Antalya'da kampa giriyor: Bahçeli 'seçim' ve 'afet' gündemiyle belediye başkanlarını toplayacak
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