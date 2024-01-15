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MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP, Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu. İşte 55 adayın tam listesi...

12:15 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:19 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Arşiv)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Arşiv)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.


Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.


MHP'nin Belediye Başkan adayları şu şekilde:
  1. Elazığ Murat Aygen
  2. Isparta Yusuf Ziya Günaydın
  3. Kars Ötügen Senger
  4. Ankara'nın Ayaş ilçesi Mehmet Kirazdibi
  5. Antalya'nın Korkuteli ilçesi Sadık Önal
  6. Denizli'nin Buldan ilçesi Mesut Sarıbaloğlu
  7. Eskişehir'in Alpu ilçesi Alpaslan Kokulu
  8. İzmir'in Çeşme ilçesi Esat Tanık
  9. Kayseri'nin Bünyan ilçesi Selahattin Metin
  10. Konya'nın Çumra ilçesi Fatih Demirci
  11. Konya'nın Doğanhisar Savaş Özdemir
  12. Konya'nın Emirgazi ilçesi Nurişen Koçak
  13. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Barış Öztürk
  14. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Melek Yavuz
  15. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Hamit Çakır
  16. Aksaray Ağaçören ilçesi Fevzi Yalman
  17. Aksaray'ın Eskil ilçesi Niyazi Alçay
  18. Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Doğan Başbuğ
  19. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Sadullah Er
  20. Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Ahmet Koyuncu
  21. Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Doğan Mutlu
  22. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi Fiyay Şanlı
  23. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi Ali Rıza Küçükkutlu
  24. Çankırı'nın Bayramören ilçesi Halil Muratoğlu
  25. Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Nurullah Öztürk
  26. Çankırı'nın Eldivan ilçesi Alpaslan Aşlar
  27. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Erol Şentürk
  28. Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Şerafettin Uslu
  29. Çankırı'nın Korgun ilçesi Hasan Hüseyin Kozan
  30. Çankırı'nın Orta ilçesi Ömer Bezci
  31. Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Ahmet Gümüş
  32. Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Ömer Güngör
  33. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Yusuf Tektaş
  34. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Mehmet Karaman
  35. Erzincan'ın Kemah ilçesinde Cevdet Bayram
  36. Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Oktay Efe
  37. Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Lütfü Yakut
  38. Erzincan'ın Ilıç ilçesi Mehmet Elçi
  39. Erzincan'ın Tercan ilçesi Mehmet Yılmaz
  40. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Birol Toğlu
  41. Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Mutlu Özel
  42. Gümüşhane'nin Köse ilçesi Turgay Kesler
  43. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Evren Evrim Özdemdir
  44. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Enver Şen
  45. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Bozkurt Ekeş
  46. Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesi Ahmet Demir
  47. Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Kenan Öz
  48. Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Şerafettin Ortaç
  49. Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Metin Yamalı
  50. Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Hayati Sağlık
  51. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Engin Uzuner
  52. Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Mehmet Erdoğan
  53. Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Suat Saygın
  54. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yıldıran Yüksel
  55. Kastamonu'nun Tosya ilçesi Volkan Kavaklıgil


MHP belediye başkan adayları 2024 listesi
MHP belediye başkan adayları 2024 listesi

MHP belediye başkan adayları 2024 isim listesi bugün açıklandı. 2019 yerel seçimlerinde MHP, 1 büyükşehir, 10 il, 145 ilçe ve 89 belde belediyesi kazanmıştı. 31 Mart 2024 seçimleri için MHP’de belediye başkan aday adaylığı başvuruları sona ermesiyle birlikte gözler Milliyetçi Hareket Partisi büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayı açıklamıştı. 3 il, 10 büyükşehir ve 42 ilçenin daha belediye başkan adaylarını duyruldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu. İşte 31 Mart 2024 yerel seçim için diğer illerde MHP belediye başkan adayları listesi.


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