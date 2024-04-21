MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz: Türk bayrağına tahammül edemeyenler o bayrağın gölgesinde nefes almamalı

"CHP'nin bölücülere olan desteği, milli birlik ve beraberliğimizi tehlikeye düşürmekte, memleketimizi kaos ortamına sürüklemektedir. Kurdukları kirli ittifakla, hasbelkader konjoktürel sebeplerle fazladan üç beş belediye alınca iktidar olduklarını sananların şımarıklığı ve bölücü eylemleri aslında gerçek yüzlerini ortaya çıkarmakta, Allah korusun iktidarı ele geçirdiklerinde neler yapacaklarının ipucunu vermektedir. Tüm bu olup bitenlere karşın diyeceğimiz odur ki; seçim kazanmış bir parti gibi değil de savaş kazanmış işgal kuvvetleri gibi davrananlar ne Türk devletini ne de Türk milletini tanımamıştır. Devlet uyuyor sananlar, milleti kandırdıklarını düşünenler, yeri ve zamanı geldiğinde bölücü rüyalarından uyanıp gerçekle yüzleşeceklerdir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletimizin emanet ettiği belediyelerde, insanlarımızı etnik kökenleriyle, inançlarıyla ayrıştırmadan, halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz."