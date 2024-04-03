MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: MHP'nin oy oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapılıyor

DEM Parti İstanbul BBB adayı Meral Danış Bektaş 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada seçimlerde CHP ile iş birliğine gittiklerini itiraf ederek Ekrem İmamoğlu’na dikkat çeken bir mesaj verdi. Aslında İstanbul’da çıkan sonuç ile ilgili olarak “İmamoğlu bu oylar benim demesin sakın! Aldığı oylar onun değil bizim seçmenlerimizin kendisine verdiği oylar” demişti. Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbul’da CHP ve DEM Parti iş birliği sandık sonuçlarına da net