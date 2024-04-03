MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: MHP'nin oy oranlarıyla ilgili gerçek dışı haberler yapılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 büyükşehir, 27 il, 103 metropol ilçe, 344 ilçe ve 331 belde olmak üzere 807 yerde seçimlere katıldığını anımsattı.
Feti Yıldız, Batı demokrasilerine örnek olacak şekilde şeffaf, açık ve güvenli bir ortamda yapılan seçimlerde MHP'nin 8 il, 25 metropol ilçe, 89 ilçe ve 98 belde olmak üzere toplam 220 belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.
Seçimlerle ilgili tüm bilgilerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ilgili kurumlarca kamuoyuyla anbean paylaşıldığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti: