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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Askere düşmanlık düşmana askerliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP vekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözleri için "Askere düşmanlık, düşmana askerliktir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CHP'nin yönetim kadrosu, Türkiye'ye cephe almış bir oluşumdur. CHP'ye tepki göstermemiz bu sebepledir.

Türkiye'yi yalanlarla dışarıya şikayet eden bir CHP'nin neresi dürüsttür?

Kahraman Türk ordusunun satılan, satılmış görülen yerleri neresidir. Terörle mücadele operasyonları mı satılmıştır?

Bahçeli ateş püskürdü: CHP'li Milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir
OYNAT 01:36
Bahçeli ateş püskürdü: CHP'li Milletvekilinin Türk ordusuna satılmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ' Bir CHP Milletvekili'nin Türk ordusuna satışmış demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Sınırımızda nöbetçi, gökyüzünde kartal, dilimizde peygamber ocağı, kahraman Türk askeri mi satılmıştır? Ordumuza satılmış demek bedelsiz satılmışlığın uşaklığının aleni beyanıdır. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin kaşımadığı, kanatmadığı, karıştırmadığı geriye ne kalmıştır?' dedi.

CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik sözleri

(CHP vekili Ali Mahir Başarır'ın Türk ordusuna yönelik sözleri) Hesabı sorulması gereken şerefsizliktir ve kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.

CHP milli bir güvenlik meselesidir. CHP, siyaset falsosudur. Türk ordusuna zilletin lekesi sürülemez.

Pompeo'nun seviyesiz ve nezaketsiz İstanbul ziyareti sonrası Kudüs'e gitmesi, Golan Tepeleri'ni gezmesi ve devamında Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesi bize göre düşündürücüdür.

Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi tarihin yanlış yerinde duruyor. Dağlık Karabağ Azerbaycan'dır, coğrafya uyanmıştır.

Almanya ve Fransa'da Müslümanlara yönelik saldırılar artmıştır. Yunanistan İskeçe'de bir din görevlimize saldırılmıştır. Avrupa insan haklarıyla yollarını ayırmıştır.

İrini harekatı mayınlı bir tuzaktır. Tarafgil ayağını denk alsın. Doğu Akdeniz'de hak mavi vatandaki menfaatlerimizden taviz vermeyiz.

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