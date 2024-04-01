MHP Genel Başkanı Bahçeli: Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin geçici sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır"
"Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır"
Günü kurtarma telaşına kapılanlarla geleceği kurma arayış ve amacında olanları Türk milleti müstesna ölçüde tefrik etmekte, bu çerçevede milli tarihimizin mecmuu seviyesinde bulunan Cumhur İttifakı’nı gönülden sahiplenmektedir. Ancak milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir.
Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı’nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mübarek Ramazan ayında, aziz milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Türk milletinin ruh kökü, Türkiye Yüzyılı hedefinin ufuk çizgisi olan Cumhur İttifakı’nın kararlı, heyecanlı, yürekli ve imanlı şekilde yoluna devam edeceğini de herkesin bilmesinde yarar görüyorum."