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POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gara katliamıyla ilgili teröristlere destek veren HDP'lilere ateş püsküren Bahçeli, "Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekiline katlanamıyoruz. İcazeti Kandil ve İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Gara'da teröristeler tarafından haince katledilen 13 vatandaşımızın haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Büyük tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'ye destek veren HDP'lilere ateş püskürdü.

" Yeter artık, sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı"

"Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz" diyen Bahçeli şunları söyledi: "Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekiline katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya yaslayan, terörist cenazelerine katılan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır."

Devlet Bahçeli: Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı, ip inceldiği kadar inceldi kopacağı yerden kopsun
OYNAT 01:59
Devlet Bahçeli: Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı, ip inceldiği kadar inceldi kopacağı yerden kopsun
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli 'Teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya dayayanlara vekillik haramdır görüşündeyiz. Sabır taşı çatladı, bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar inceldi. Kopacağı yerden kopsun' ifadelerini kullandı.

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