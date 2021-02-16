MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır

Gara'da teröristeler tarafından haince katledilen 13 vatandaşımızın haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Büyük tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'ye destek veren HDP'lilere ateş püskürdü.
" Yeter artık, sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı"
"Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz" diyen Bahçeli şunları söyledi: "Bebek katiline sayın diyen milletvekili istemiyoruz. Teröriste gerilla diyen milletvekiline katlanamıyoruz. Sırtını PKK'ya yaslayan, terörist cenazelerine katılan hainlere milletvekilliği haramdır görüşündeyiz. Yeter artık, sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. Bu mesele var oluş, yok oluş meselesidir. İp inceldiği kadar incelmiştir, kopacağı varsa zaten kopacaktır."