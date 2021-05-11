MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.
Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
100 maddelik anayasa öneri açıklaması
Bahçeli, "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur" şeklinde konuştu.