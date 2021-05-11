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Gündem MHP Genel Başkanı Bahçeli İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail, yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi. Bahçeli, "Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA DHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.

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Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

100 maddelik anayasa öneri açıklaması

Bahçeli, "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur" şeklinde konuştu.

MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi
GÜNDEM
MHP'den 100 maddelik anayasa önerisi
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Bedelini ödemeli

'Bedelini ödemeli'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki.
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