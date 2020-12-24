MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyaseti insan kazanma sanatı olarak görmekteyiz. Gıybet ve dedikodu ile bir dava savunulamaz. Bir dava adamı, bir iman eri, bir inanç neferi bilir ve itimat eder ki, her akşamın bir sabahı, her zorluğun bir kolaylığı vardır.

Bizim için siyaset millete hizmet, gayesinin aşkla taşlanmış bir ülkücü harekettir.

Gönüllere girmeden tarihi görevimizi icra edemeyiz. Dar kadroculukla bir yere varılamaz. Gıybet ile bir dava savunulamaz. Aklınızdan çıkarmayın ki birbirine kefil olamayanların bir davası olamayacaktır. Bir dava adamı bilir ve itimat eder ki her akşamın bir sabahı olacaktır.

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GÜNDEM Bahçeli: 2023’te Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır

'TÜRK SİYASETİNE BİR ŞEY KAZANDIRMAYAN DEVŞİRMELER'

Mahcup olmadık, mağlup olmadık. Bizim için siyaset üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Siyaset koltuk, makam aracı değildir. Ülkücü hareket milletin gür sesidir.

Biz ne söylediğimizi bildiğimiz kadar ne istediğimizi de biliriz. Kendi tutarsızlıklarını gözardı edenler, kendi söylediklerine bile inanmayanlar Türk siyasetine bir şey kazandırmayan devşirmelerdir.

MHP tuzaklara kapılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Doğal ve normal olarak bizimle uğraşacaklar, nifak tohumlarını aramıza saçmak için gece gündüz nöbete girecekler.

İl Başkanlarımız Türkiye üzerinde oynanan hain oyunların farkındadır. Milletimizin onurlu mensuplarının olduğu her taraftayız. Tunceli İl Kongremizi ilk defa coşkuyla ifa ettik. 14 yıl aradan sonra Batman'da, Şırnak'ta, Hakkari'de il kongrelerimizi tamamladık. MHP ülkenin her noktasındadır. Herhangi bir bölgenin ya da ilin değil bütün Türkiye'nin partisiyiz. 14 Mart 2021'de yapacağımız kurultaya demokratik hazırlığımız tamamlanmıştır.

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GÜNDEM 2021 'İstiklal Marşı yılı' oluyor

2021 İSTİKLAL MARŞI YILI

TBMM'de tam bir ittifakla 2021 İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir. Kurultayımız düşmana korku aşılayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız, gecikmeyeceğiz. Ülkülerimizin heyecanıyla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kazananın Türkiye olacağına samimiyetle inanıyoruz.

2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ BİR YILIN ADIDIR

Yaşadıklarımız kaygılarımızı diri tutsa da umudumuzu koruyoruz. 2020 yılı ne milletimizin hatırından ne de insanlığın ortak hafızasından asla silinmeyecektir. 2020 belaların kol gezdiği, tehditlerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır. Kovid-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur.

Hastalıklar, salgınlar üst üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir. Sağlık olmadan hiçbir şeyin kıymeti olamayacaktır. Pek çok ülke çaresizliğin kuytusuna gizlenmişken Türkiye ön almıştır. Ezberleri bozan Kovid-19 virüsü henüz tasviri yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Sosyal yaraların sarılması, ekonomik külfetin kaldırılması mukadderdir. Aşının uygulanmaya başlamasıyla sabır, dua ve tıbbın müktesabatıyla inşallah bu kötü günler aşılacaktır. İnsanlık dayanışmayı korona günlerinde hatırlamıştır.

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GÜNDEM Akşener’e Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: İddiası olan aday olur

AKŞENER'E ÇAĞRI

Türkiye'nin en büyük sorunu iç cephesinde açılan gediklerdir. Salgın dünyayı kasıp kavururken, istismarı paravan yapanların, böylesi bir durumda bile iktidar değişimi isteyenlerin ardamarı çatlamıştır. Bakınızı İYİ Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye göreceğiniz bu olacaktır. Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir, yalana kul köle olmak onurlu bir siyset hiç değildir. Zalimlere el sallayıp bizi görün demek mertlik, adamlık, insanlık değildir. Adamlık ise hiç değildir. El atına binen tez inecektir.

Masa kurma teklifi boştur, gereksizdir. Masalar boştur, isteyenin istediği masaya oturması mümkündür. Niye oturdun diyen yoktur. Oturup fiskos yapsınlar yetmez ise kısır yesinler. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı. PKK anayasası hazırlanırken CHP İP ve HDP buluşmadı ise tarlada mı karşılaştı!

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Evine dön dedik, masa kur demedik. Teklifimiz hala geçerlidir, dön evine bitsin bu çile.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun vergi sözlerine tepki: Ne yaptığının farkında değil istikametini şaşırmış

CHP siyaseti kriz siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Asıl maksadı mıdır, gaf mıdır bilemem.

Kılıçdaroğlu'nun geçen grup toplantısındaki sözleri feci bir çakılmadır. Diyor ki, uyuşturucu, insan ticareti yapanlardan vergi alacaksın. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Biz mücadele edilsin diyoruz, o karaparacılardan vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, o vergi diye tutturuyor. Bizim CHP'den farkımız budur.

GÜNDEM Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Allahım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol...

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA TEPKİ

HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili caniyi görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu söylüyoruz. Kimse bize masal anlatmasın.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz