MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e kritik çağrı: Partinin başında kal

Benim düşüncem şudur:

Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. İYİ Parti, TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Şu an için 104 tane siyasi kurumumuz var. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Ancak 34'ü siyasi seçime katılabilmektedir. Bu seçimler sonucunda ise birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak.