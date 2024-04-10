MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e kritik çağrı: Partinin başında kal

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazını Ankara'da kıldı. Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli'ye ziyaretin de Ülkü Ocakları da eşlik etti. Bahçeli ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Siyasi partilerimizde karmaşa, çatışma, birbirlerine karşı aşırı derecede yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamak sonra da ülkeye siyasi istikrar getirmek daha sonra da büyük Türkiye'nin inşasında ortak iradesini ortaya koyarak güçlü Türkiye'nin yükselişinde katkıda bulunmalıdır.
Televizyonları çok yakından takip ediyoruz, konuşmacıları dikkatle dinliyoruz. Yorumların hepsi yerelleşme, cepheleşme ve ayrışmaya yönelik söylemlerle devam ediyor. Buna da son vermek lazımdır. Basın mensuplarımızın değerlendirmelerinin Türkiye'nin hedefleriyle paralel olması lazımdır. Buna dikkat edilmemektedir. Bir konuda kanaatimi söylemek istiyorum: Türkiye'de siyasi tartışmalar, kongreler, yeni yeni adaylar ortaya çıkarmalar süregelmektedir. Her seçim sonrası bir suçlu aranır. Bu suçlu partilerin yönetiminde değil, yönetiminin dışında unsurlar aracılığıyla partilerdeki yenileşmeye yönelik gayretler olarak kendini göstermektedir. 6'lı masa Türk siyasetinde önemli bir örnektir. Partiler kongre kararı alarak yenileşme gayretindedir.
PARTİNİN BAŞINDA KAL AYRIŞMAYIN
Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum.