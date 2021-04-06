MHP Genel Başkanı Bahçeli'den emekli amirallerin gece bildirisine tepki: Darbe çağrısıdır cezasız kalamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir. Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız. Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/vDSEqTw4NV REKLAM April 6, 2021

Siyaset virüslerini kul affeder mi? Dertte yoklar, tasada yoklar ama sıra istismara geldi mi teker teker gizlendikleri delikten çıktıklarını herkes görmektedir. Biz onlar gibi küçülmeyeceğiz. Karanlıktan aydınlığa taş fırlatanların mahcup olacağı günler uzak değildir. Biz büyük bir ülke olan Türkiye’yiz.

Kim ne söylerse söylesin, biz Türkiye’nin tarafındayız. Siyasi işportacıların oyunlarını bozacağız. Tıbbın imkanlarıyla yokuşların aşılacağına inanıyoruz. Mücadeleye gölge düşürmeye kalkanlar yüzsüzler lobisi.

Hiçbir gelişme tesadüf olarak ortaya çıkmış değildir. Muhattap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Durduğumuz yer, baktığımız menzil karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir. Başkalarının dolduruşuna gelirsek teslimiyetçiliğin anaforuna düşmemiz kaçınılmazdır. Biz Türkiye sevdalısıyız.

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"KIRIM UKRAYNA TOPRAĞIDIR"

Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmektedir. Ukrayna AB’nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir.

ABD Dışişleri Bakanı’nın S-400’ü elimizden çıkarmayı dile getirmesi zamanlama bakımında manidardır.

Kırım'ın ilhakı kuşkusuz kanayan bir yaradır. Bizim nezdimizde Kırım, Ukrayna toprağıdır. Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir.

Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır bomba gibidir.

104 EMEKLİ AMİRALİN SKANDAL BİLDİRİSİ

Hiç kimsenin Montrö Boğazlar Sözleşmesini tartıştığı yoktur. Montrö Sözleşmesi Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır.

104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. 104'lükler büyük bir suç işlemişlerdir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi Vatan'ımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz. Bu kokuşmuş bildiri bir tür kripto haberleşme midir? Bu aklı kim vermiştir?

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Aksi halde diye başlayan bildirinin neresi ifade özgürlüğüdür? Bu çağrı açıkça bir darbe çağrısıdır. Bu utanmazlara Türk milleti haddini bildirecek güce sahiptir.

Darbe heveslileri vatansızlar önce bizi çiğnemek zorundadır. Bu bildiriye imza atanların hesap günü gelmiştir.

Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın, darbeler sahnesi kapanmıştır. Darbe demek uçurum demektir. Darbe demek, kan, göz yaşı demektir. Hayasızlar, muhtıracı münafıklar önce bizim bedenimizi çiğnemek zorundadır. Şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz. O 104 emekli amiralin ibreti alem için rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları alınmalıdır. Arkasında kim var alayı ortaya çıkarılmalı.

"BİLDİRİDE GÖRÜLMEYEN İMZA KILIÇDAROĞLU'NA AİTTİR"

Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP ile yüzleşmek demektir. Bu yandan çarklı tankların arasından atlayıp zıplayıp Bakırköy belediyesine gitmişti. Ey kendini bilmez 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündem. Daha hangi hallede parmak sallayacaksın. Kılıçdaroğlu’nun pusulası bozuktur. Bildiride görülmeyen imza Kılıçdaoğlu'na aittir.

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4 Nisan bildirine itiraz etmek için daha neyin olması gerekmektedir. CHP yönetimi faziletsiz bir zihniyetten başka bir şey değil.

"SAÇMALIĞIN DANİSKASI"

CHP yönetimi demokrasi için ağır bir tehdittir. İP'in rezalet dolu açıklamaları saçmalığın daniskasıdır. Parti yönetiminde 'zevzekler'den bol miktarda bulunuyor.

AYM'NİN HDP İDDİANAMESİNİ İADESİ

AYM'nin HDP'yi arkalayan tutumu hükümsüzdür. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır.

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