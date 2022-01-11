MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP'li vekilin teröristle fotoğrafına tepki: Biz TBMM'de terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/JhuFzvlFi6 — Yeni Şafak (@yenisafak) January 11, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk Milleti terör örgütlerinin kanlı saldırılarına boyun eğmeyecek, diz çökmeyecektir. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu bölücü terördür. Bu melanetin hakkından gelemedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamak çok zor ve zahmetli, belki de imkansız olacaktır.

"MECLİS'TE TERÖRİST İSTEMİYORUZ"

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz.

Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazelik, ne pişkinliktir.

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"PKK" DİYEMEYENLERE SERT SÖZLER

HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmaktan kaçınanlar, samimiyet fukarasıdır. Zira, her şey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri, çekinmeyin; telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz.

İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz.

OYNAT 02:17 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı eleştirisi: Patlayan nedir? Balon mu patladı, boru mu patladı, tüp mü patladı? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin yola döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerimizle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı öznesiz taziye mesajına sert çıktı.



Bahçeli, 'Patlayan nedir, belli değil. Patlatan kimlerdir, açık ve net değil. Balon mu patladı, boru mu patladı, tüp mü patladı, lastik mi patladı bomba mı patladı? Anlayan yoktur. Anlatan yoktur. PKK'ya YPG'ye tek bir laf yoktur, tek bir atıf, tek bir eleştiri yoktur.



Bu kadar yok ortadayken diğer yanda bölücülerle işbirliği vardır, terörle ittifak vardır. Patlama ortaklığı vardır, ağız birliği vardır. Vatan hainleriyle irtibat vardır ve gün gibi karşımızdadır. HDP'yi küstürmemek için 40 dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmadan kaçınanlar samimiyet fukarası millet ve milliyet muhalifleridir. Ey zillet partileri çekinmeyin, telaşa kapılmayın yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı. Sonra da patlattı' derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz, tutarlı olursunuz.



Faili meçhul kanlı fiille ilgili konuşmaktan imtina etmek su katılmamış korkaklıktır. Dahası bu korkak tavır firavun siyasetidir bölücülüğe sinyaldir. Terör simsarlığıdır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"SAKLANMA KILIÇDAROĞLU, ÇIK KARŞIMIZA MERTÇE SÖYLE"

CHP Genel Başkanı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında bir yalana bin yalan ekleyerek şu ibret verici değerlendirmelerde bulundu: Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Terörle mücadelede yapmayın mı dedik?

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Hayır, bu temelsiz, mesnetsiz açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Eylül 2021 günü oylanırken CHP hayır dedi mi? Elbette dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz dedi. İP sadece 2-3 milletvekiliyle oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi mi? Bu da oldu. Gönülsüz 2-3 evetle durumu kurtarmaya çalıştılar.

Kılıçdaroğlu'na bakarsanız Suriye'ye barış getireceğiz masalını dinleyeceksiniz. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit oldu diye sorup, Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor?

Kılıçdaroğlu DİAYDER'in toplantısına katıldı mı katılmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle. Adamsan bu soruların cevabını ver.

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TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin 2023 yılına bölücü terörü yere sererek, bu badirenin tamamiyle hayatımızdan sökülüp atılacağından en küçük kuşku duymuyorum. Türkiye, terörün belini kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayarak, milli birlik ve kardeşlik alanında gücüne güç katacaktır. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir, bozguncular kahpedir. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese kapımız açıktır. Tarafımız doğrudur, yönümüz haktır, karşımıza kim çıkarsa çıksın fark etmez. Terör bitecektir, bölücülük batağı kurutulacaktır. Teröristler ya bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesap verecekler ya da yok edileceklerdir.

İnsanımızın hasretle beklediği ulaşılabilecek hedefimizin huzur ve emniyet içinde olacağı, ekonomik sorunların tamamen gündemden çıkacağı bir Türkiye gerçeğidir. MHP ve Cumhur İttifakı bunu sağlamaya hazırdır. Cumhuriyetin 100. yıldönümü bu çerçevede bir milattır. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti bu meşalenin aydınlığına yürümektedir. 29 Ekim 1923 geçmişten keskin bir kopuş olmayıp tam tersine yeni bir soluğu olarak belirmiştir. Tarihin her döneminde Türk milleti, Türk ve İslam coğrafyaları hedef olmuştur.

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KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR

2 Ocak 2022 pazar gününden itibaren Kazakistan'da fitili tutuşturulan olayların, sosyoekonomik olumsuzluklarla tanımının yapılması kolaycı bir yaklaşımcıdır. Bize göre mağdur kitlelerin hak arayışı değildir. Kazakistan'da şikayet konusu zamlar geri alınmıştır, yeni sözler verilmiştir ancak olayların durması ülkenin her yerinde mümkün olmamıştır. Kazakistan'da devlet, sokak gösterilerine tüm imkanlarıyla direnmiştir. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanarak çok sayıda can kaybı yaşanmıştır. OHAL ilanı mecburi hale gelmiştir.

Sonu gelmez çatışmaların projelendirildiği anlaşılmaktadır. Toplumların siyasi ve ekonomik talepleri, dış destekçilerin vasıtasıyla silaha dönüştürülmektedir. Kazakistan'daki olayların gerçek iç yüzünü kesin ifadelerle söyleyebilmek için yeterli bilgiye elbette sahip değiliz. Zalim parmakların devrede olduğunu söylemek temelsiz bir iddia olmayacaktır. Demokrasi bu süreçte en çok istismar edilen kavramdır. Ekonomik çarpıklıklar, haddinden fazla abartılan konu başlıkları olarak sıcaklığını korumaktadır.

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Bize göre mağdur kitlelerin hak arayışı değildir. Ekonomik sıkıntıların siyasal itirazlarla tepkiye girmesi, yabancı vakıfların, STK'ların, taşeron siyasetçilerin kışkırtmasıyla iç isyan ve karışıklıklar tahrik edilmelidir. Bu söylediklerim vehim sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Toplumların siyasi ve ekonomik taleplerin, dış güçlerin vasıtasıyla silaha dönüştürülmekte, beliren namlu ise bu toplumlar tarafından kendi devletlerine, kendi bağımsızlıklarına çevrilmektedir.

Yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağı araştırılmalıdır. Kazakistan'ın iç işlerine saygımız sonsuzdur fakat kardeşlerimizle dayanışmamız şarttır.

Kazakistan'da bugün yapılan yarın Türkiye'de test edilmek istenecektir. Söylemler benzerdir, propaganda kaynakları birbirine çok yakındır.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM TALEBİ

Dün hedef Ecevit'ti bugün Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermeye güçleri asla yetmeyecektir.

Hükümeti ve devleti hedef alan sokak hareketlerine canımızla kanımızla direnmesini çok iyi biliriz.

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TTB'YE TEPKİ

Türk Tabipleri Birliği, adında Türk olsa da Türk düşmanlarının toplandığı çatı olmuştur. Koronavirüsün Omicron varyantı gibidir. Tıbbın yüz karası meslek örgütüdür, hiçbir işe yaramıyorlar.