MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İBB'deki terör teftişine yönelik açıklama: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/dQJqphg86T — Yeni Şafak (@yenisafak) January 4, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2021 yılını geride bırakarak yeni yıla yeni umutlarla girmiş oluyoruz. Muhatap olduğumuz tehditlerle başa çıkabilmek için dört başı mahmur bir tarih şuuruna sahip olmamız lazım. Süte su katan, kana ekmek doğrayan, vicdanı esir kampına düşen, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini de pazara çıkarmalıyız

Covid 19 tedavisinde kullanılan aşılara bile erişemeyen insanların varlığı kahredici biçimde hafızalara yerleşmiştir. Türkiye de aşılara ulaşamayan ülkelere arka çıkmıştır.

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ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Milli manevi değerlerimize kim sataşıyorsa mahkeme-i kübrada da davacıyız. Ağzının dikişleri patlamış CHP'li Başkanvekili kuran kursları için Orta Çağ zihniyeti demekle din dışı bühtanda bulunmuştur. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran'dan habersizdir. Klasik ve klişeleşmiş CHP üslubu nüksetmiştir. Namazda gözü olmayının ezanda kuşağı olmazmış. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ancak dinimize laf söylettirmeyiz, kitabımıza Orta Çağ zihniyeti diyenlerin yanına bırakmayız. CHP Genel Başkanının derhal özür ve Allah'tan af dilemesi gerekmesi gerekmektedir.

Namazda okunan Kunut dualarını ayet sanan, cuma namazını kazaya bırakan zihniyet CHP'nin ta kendisidir. Bu sefilin yatacak sığınacak yeri yoktur. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur.

Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye ve sokak eylemleri yapmaya çalışanların enselerinde gözümüz olacak. Kimse hesap hatası yapmasın.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşmayla düğümlenmesidir. 2021 yılının bitimine saatler kala Biden ile Putin arasında kurulan telefon diplomasisinden bir sonuç çıkmamıştır. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka vahim risktir. Rus ve ABD heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleşecek görüşme trafiği bundan sonraki gelişmelerin seyrini tayin edecektir.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de uluslararası hukuku çiğnemesi, hazmedilmesi mümkün olmayan hamlelerdir. Ege Denizi'ne fit serpiştirenlerin sonu hezimettir. Yunanistan savaş gemisine fazla güvenmesin. Yunanistan sabrımızı test etmekten vazgeçmelidir.

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Ülkücüden terörist çıkaran ABD'nin damgalı teröristlere şirin çocuk muamelesi yapması alenileşmiştir. Bu ülkede iç huzur hakim olmadan Türkiye'nin güvenli olması mümkün değildir. Terör devleti planları şehitlerimizin kanı gazilerimizin cesaretiyle bozulmuştur. Terörist eylemleri engelleme hususunda muazzam bir mücadele azmi sergilenmiştir. Suriye'de iç huzur hakim olmadan Türkiye güvenli olamaz. Türkiye terörü bitirmeye kararlıdır. Terörün kökü kazınacak, 2022 milat olacaktır. Bu nedenle PKK'nın sureti HDP kapatılmalıdır.

İBB'YE TERÖR TEFTİŞİ

HDP ile ittifak kuran, gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. Muhteşem başarılarımızı TBMM'de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İBB'de pazarlık konusu yapmaya kimse kalkışmamalıdır. Terörün emellerine hizmet eden sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması adaletin ve milli iradenin şerefidir. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır.

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İBB'de işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır.