MHP Genel Başkanı Bahçeli '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem' diyenlere seslendi: 'Denize atlayıp yüzebilirsiniz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuşuyor

https://t.co/7VLmsYB7YQ — Yeni Şafak (@yenisafak) March 22, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Kar yağışı hayatın olağan akışını olumsuz etkilerken, önümüzdeki ayların verimli ve bereketli geçeceğini müjdelemektedir. Bahara biraz daha yaklaşmanın heyecanını yaşadık. Nevruz müstesna bir günün adıdır. Nevruz Bayramı aynı zamanda bolluk ve bereketin timsalidir. Bu kutlu gün ataletin, yorgunluğun ve kaygının geride bırakılmasını vaat etmektedir. Bir doğruluş atılımı, bir yükseliş atılganlığıdır. Bu kültürel mirasımız elbette milli birlik ve beraberliğimizin kaynaklarından bir tanesidir. Başlıca dileğim milletimizin birlik ve dirliğinin ebediyete kadar vasıl olmasıdır.

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HDP'YE NEVRUZ TEPKİSİ

Balkanlardan Sibirya'ya kadar uzanan büyük bir coğrafyada kutlanan Nevruz'un geçmişle bugün arasında önemli bir köprü olduğu tartışma getirmez bir gerçektir. Nevruz gayri milli çevrelerin, lekeli mihrakların değil Türk'ün ezeli bayramıdır.

HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları bu yıl da ağır tahriklere sahne olmuştur. Pek çok ilimizde korsan nevruz programları düzenlenmiş, bu kapsamda bölücüler yine fitne saçmışlardır. Nevruz'dan nifak üreten kan içicilere fırsat verilmeyecektir.

"TERÖRİSTİN YERİ DEMİR PARMAKLILARIN ARKASIDIR"

Teröristin yeri TBMM değil demir parmaklıkların arkasıdır. Türk milleti nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmıştır. Bundan sonra da yaşatacaktır. Bu ateşin hiç sönmeden milletin istikbalini aydınlatması gönülden dileğimdir. Nevruz bayramını kutluyor, hepsine başarılarla geçecek bir ömür diliyorum. Türk milletinin tam bağımsız halde kıyamete kadar baki kalmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

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Çanakkale deyince akla gelen ilk husus kahramanlığın şanlı direnişidir. Aziz ceddimiz Çanakkale'de milli hafızadan asla çıkmayacak bir destan yazmıştır.

"KUTUPLAŞMA SAYFASI AÇMAYA YELTENMEYİN"

Atatürk'süz Çanakkale diyenlere sesleniyorum; Mustafa Kemal en az diğer kahramanlarımız gibi Çanakkale'nin her yerindedir. Bizim de şeref payemizdir. "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" diyen muhteşem haykırış Çanakkale'de hala çınlamaktadır.

Hiçbir densiz Aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir. Bu yol kapalıdır. Çürük kafalar ne Çanakkale'yi bilirler ne Atatürk'e hürmet ederler. Bunların işleri güçleri her esere kulp takmak, iftira atmaktır. Bunların kalpleri mühürlüdür, Çanakkale Türk milletinin namus kilididir.

Bizim kime çektiğimiz nettir. Bizim feyzimizin ana kaynağı da bellidir. Buna karşılık Türkiye'yi kötüleme yarışına girenlerin soyunun sopunun nereye dayandığı meçhuldür. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

18 Mart 2022'de hem Çanakkale Zaferi'ni andık hem de muazzam bir eserin açılışına gururla şahitlik ettik. Böylelikle Asya ile Avrupa 6. kez birbirine bağlanmıştır. Çanakkale Köprüsü, feribotla 1 saat süren boğaz geçişini 6 dakikaya düşürmüştür. Bunun yanında Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan 103 kilometrelik otoyol da hizmete girmiştir. Marmara Otoyolu ringi tamamlanmıştır. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaretteki önemi daha da artacaktır.

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Hızlı, güvenli ve teknolojik yeniliklere sahip, sanayiyi yönlendirecek, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacak ve kullanıcıların memnuniyetini sağlayacak yaygın, hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir sistemin tesis edilmesidir. Çanakkale Köprüsü bizim hedeflerimize etap etap ulaşmasını sağlayacak eserdir. Çanakkale bugün de geçilemez, Türkiye'yi geçmek asla mümkün olamaz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bakanımıza, mühendislerimize teşekkür ediyorum.

"GEÇMEM DİYENLER: DENİZE ATLAYIP YÜZEBİLİRSİNİZ"

Açılıştan rahatsız olanlar kendilerini ele verdi. Bazı medya organları ve sakat zihniyet sahipleri geçiş ücretini bahane ederek karalama kampanyasına bel bağlamışlardır. Bu köprü milletin sırtında yeni bir kamburmuş. Geçiş ücreti 200 TL fazlaymış. CHP yine hazımsızlık örneği göstermiştir. O köprüden siz de geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları geçiş merasimi yapacak, neden telaşlanıyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Bu kadar mı gözünüz körleşti? Bari saygı gösterin, uzaktan bakanlar sizi adam zannetsinler. Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüzerek gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur.

Asıl dertleri Çanakkale zaferidir. Bu tarihi hezimetin kuyruk acısını çekiyorlar. Fakat nafiledir, bütün çabalar beyhudedir. Dün başaramadıkları işgali bugün asla başaramayacaklar.

OYNAT 03:21 Devlet Bahçeli'den 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem diyenlere: Denize atlayıp yüzebilirsiniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisini grup toplantısında konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından rahatsız olanların kendilerini ele verdiklerini dile getiren MHP Genel Başkanı ''Eğer köprüden geçmem diyorsanız buyurun denize atlayıp yüzerek gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne karşı çıkanların asıl hedefi Çanakkale zaferidir' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez. Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur fakat nerede bir melanet varsa TBP Başkanı oradadır. Bunlar devlet ve millet muhalifidir. PKK'nın yanında olan bunlardır, bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır.

Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi için Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklifi ön şartsız destekleyeceğiz. Bir kişinin yanlışı genelleştirilemez. Zor bir dönemden geçerken en küçük bir provokasyonun sonuçları ağır olabilecektir. Ne hastanede, ne postanede, ne mahkemede, ne adliyede, ne de hayatın diğer alanlarında insanlık değerleri asla çiğnenmemelidir. Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yememiz bu yüzdendir.

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Milliyetçi ülkücü hareket böylesi bir maziyi iliklerine kadar yaşayarak kalpsizlerin kahpe tuzaklarını bozarak bugünlere gelmiştir. Bu birliğin başındaki şahsın Kandil'deki bir mağara deliğinde bir teröriste pansuman yapan teröristten ne farkı vardır? Terörle mücadeleye karşı çıkan bu kişi değil midir? Sağlık sistemini HDP ile kurgulamaktan bahseden bu kişi değil midir? Teröristlere dostluk ve barış ödülleri veren TBP değil midir? TBP mutlak surette kapatılmalıdır. Yönetim organlarına yuvalanmış bölücülerden hesap sorulmalıdır. Milletimizin haklı beklentisi budur. İsminin başındaki Türk'ü hak etmeyen bu örgütün, hiçbir hekimimizi temsil edemeyeceği herkesçe bilinmelidir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Barış ve istikrarının kurumsal bir boyut kazanması öncelikli konu başlıklarından bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri, telefon diplomasisi, ülkemizin çekim gücünü artırırken barış özlemlerini de diri tutmaktadır. Dışişleri Bakanımızın yaptığı peş peşe ziyaretler takdir toplamış, barış arayışlarına ivme kazandırmıştır. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın müzakereye hazır olduğunu söylemesi dikkatleri Putin'e çevirmiştir. Dışişleri Bakanımızın açıklamasına bakarsak Rusya ile Ukrayna'nın pozisyonlarında yakınlaşma olduğu anlaşılmaktadır.

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Türkiye ateşkesin sağlanması için olağanüstü bir çaba sergilemektedir. Süreci en geniş açıdan ele alan ülke Türkiye'dir. Rusya istihbarat teşkilatının Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınların kablolarının koptuğunun, bunların İstanbul Boğazı'na geldiğini söylemesi önemlidir. Bu doğruyla Türkiye tehdit altındadır. Karşılıklı enformasyon mücadeleleri gittikçe şiddetlenmektedir. Silahların susma vakti gelmiştir. Türkiye'nin aktif, akılcı, sağduyulu politikaları Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların sonlanmasına hizmet edecek kıvamdadır. Oyun kuran ülkelerin çok şükür oyunları birer birer bozulmaktadır.

Bugüne kadar NATO ve ABD ne yaptı? Hiçbir ülke Türkiye gibi halisane bir yaklaşım içinde değildir.

FURKAN VAKFI'NIN EYLEMİ

Türk polisi eyleme zamanında müdahale etmiştir. Bu sözde vakıfın kimlerin kumandası altında olduğunu vicdan sahibi her vatandaşımız bilmektedir.

Sayın Süleyman Soylu soy ismi gibi Soylu'dur, Görevini de layıkıyla yerine getirmiştir.

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