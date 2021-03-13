MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 13, 2021

GÜNDEM Hastane önünde bekleyen vatandaşlar Bakan Soylu'ya taziyede bulundu