Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Bakan Soylunun annesi için taziye mesajı
POLİTİKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için taziye mesajı yayınladı. Bahçeli mesajında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Bakan Soylu
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Bakan Soylu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanıldı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun muhterem Annesi Servet Soylu Hanımefendi’nin vefatından duyduğum üzüntüyü ifade ediyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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