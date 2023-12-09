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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

İttifak konusundaki açıklamaları nedeniyle istifası istenen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinden istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Sancaklı, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve MHP'yi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle istifa ettiğini vurguladı.

22:14 - 9/12/2023 Cumartesi
AA
Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti.
Saffet Sancaklı MHP'den istifa etti.

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) istifa ettiğini açıkladı.

Sancaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

İstifası istenmişti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Milletvekili Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini bildirmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması: 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması: 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar." dedi. Erdoğan, "Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız." ifadelerini kullandı.


#Saffet Sancaklı
#İstifa
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#Kocaeli
37 dakika önce
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