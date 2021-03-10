MHP Kongresi'ne AK Parti'den üst düzey temsil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine AK Parti’den üst düzey bir heyet Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin Büyük Kongresine katılacak.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 18 Mart’ta gerçekleşecek olan MHP Büyük Kongresi’ne, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'mızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" sözleriyle MHP Kongre'sinin ne zaman yapılacağını açıklamıştı.

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