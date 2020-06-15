MHP lideri Bahçeli: HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gece yarısından itibaren icra edilen Pençe-Kartal Operasyonu'nun millet tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin olarak Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Operasyonu sonucunda belirlenen 81 hedefin imha edildiğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir. Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır. Terörle arasına mesafe koyamayan failleri zor günler beklemektedir.Hiç kimse bedelini ağır şekilde ödeyeceği bir yanlış ve yozlaşmanın figüranı olmamalıdır.Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eşgüdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır."

"Hain her coğrafyada hain, cani her ülkede canidir"

Bahçeli, ABD'yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı Antifa'nın terör örgütü PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ'cülerin yağma ve talan vakalarında boy göstermesinin herkes için ibretlik bir ders olması gerektiğini vurguladı.

"Terör örgütlerinin iyi-kötü tasnifi yapılamayacaktır. Hain her coğrafyada hain, cani her ülkede canidir.ABD yönetiminin gelişmelerden sonuç çıkarması samimi dileğimizdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

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"Ülkemiz sağlam bir irade eşliğinde, meşru haklarını ve milli çıkarlarını esas alarak, terörün belini kırma konusunda dirayetli, teröristlerin üredikleri bölgeleri temizleme hususunda son derece azimlidir.Milli bekamız üzerinde kumar oynayanlar, milli güvenliğimizi tartışmaya açanlar, tahriklerle sabır ve tahammül sınırlarını aşanlar elbette Türk milletinin boyun eğmeyen kudretiyle tanışacaklardır."

Vekillikleri düşürülen HDP'liler

İki HDP'linin milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon ikliminin başladığına değinen Bahçeli, "Bugün itibarıyla ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu 'Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgahtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir" değerlendirmesinde bulundu.

İç barış ve huzur ortamını sabote etmeye, milletin birlik ve dirliğini sarsıp sakatlamaya kalkışanların layık oldukları muamelelere misliyle katlanmak durumunda kalacaklarına işaret eden Devlet Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye terör taktikleriyle istikamet çizilemeyecek, muktedir iradesi tehditlerle çürütülemeyecektir.Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır.Yollarda demokrasi arayanlar, Türk yargısının kararına darbe çamuru atanlar önce aziz şehitlerimizin damla damla dökülen kanlarının hesabını vermelidir.11 Ağustos 2017'de, henüz 15'indeyken şehit edilen Eren Bülbül evladımızın azılı ve aşağılık katiline sahip çıkanların ne demokrasiyi ağızlarına almaya hakları ne de insanım diye ortalıkta gezmeye yüzleri vardır.Demokrasi, teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olamayacaktır. Asıl darbe Mehmetlerimize, polislerimize, masum insanlarımıza ve kundaktaki emzikli bebeklerimize yapılan hunhar ve şerefsiz saldırılardır.HDP-PKK-FETÖ'yle birlikte kaprisli ve nazlı ortakları darbecidir, suçludur, vatana ve millete karşı ihanet içindedir. Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP'lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı'nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 salgının tekrar nüksedip artçı vakaların görüldüğü şu günlerde Türkiye'yi içeride ve dışarıda markaja ve makasa almaya çalışanların kirli oyunlarının milli uyanış ve diriliş ruhuyla bozulacağına olan inancını yineledi.

"Libya'da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir"

Öte yandan İdlib'de, 5 Mart 2020 tarihli Moskova Muhtırası'nı ihlal edenlerin hüviyetlerinin belli olduğuna dikkati çeken Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

"M4 karayolunun 6'şar kilometrelik kuzey ve güney hattında planlanan müşterek devriye görevinin geçen bu kadar zamana rağmen henüz tamamlanmamış olması, terör örgütlerinin kapalı devre faaliyetleri İdlib'in vahim tehditlere müsait olduğunu teyit etmektedir.Üstelik hem Libya hem de İdlib ısınıp tehlikelerle dolu bir ortama sürüklenmektedir. Dün ülkemizi ziyaret etmesi planlanan Rusya Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı'nın temaslarından da şimdilik bir sonuç çıkmamıştır.Çünkü Türkiye'nin haklı tezlerinden, güvenlik mülahazalarından, adil ve hakkaniyetli tavrından geri dönüşü akla ve tarihi gerçeklere bütünüyle aykırıdır."

Açıklamasında "Libya'da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedeceklerdir." vurgusunu yapan Bahçeli, "Bu ülkeyi üç parçaya bölmeyi planlayanlar hüsran yaşayacaklardır. Kaldı ki Türkiye tarih, kültür, inanç bağlarıyla temellenmiş ortak bir mazinin emanetlerinden hareketle meşru hükümetin yanında tutarlı bir duruş gösterecektir.Hafter'i makbul bir isim gibi takdim edip bölgesel ve küresel emperyalizmin dümen suyuna giren CHP'sinden İP'ine kadar ne kadar işbirlikçi siyasi kadavra varsa mahcup ve mağlup olmaktan kurtulamayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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Bahçeli, 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan "Deniz Yetki Alanları'nın Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Türkiye ile uluslararası meşruluğu tescil edilmiş Feyiz es Sarrac hükümeti arasında güçlü bağlar kurduğuna işaret ederek, bu bağları koparmayı hedefleyen Yunanistan-Mısır görüşmeleri, Yunanistan-İtalya ilişkileri, Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa tertipleri, ayrıca diğer ülkelerin sinsi arayışlarının işe yaramayacağını, yıkım ve bozgun kafilesinin sonuç alamayacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın politikalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Libya meselesi gündemdeki sıcaklığını korurken, oturduğu koltuğa kara çalan Mustafa Akıncı'nın milletimizin ruh köküyle taban tabana zıt politikaları ve Türkiye'yi KKTC'den uzaklaştırma niyeti kabul olmayacak bir duaya amin demekten farksızdır." yorumunu yaptı.

Bahçeli, camilere yapılan saldırılar, Yunanistan kaynaklı tehditler, Türkiye'nin çevresini kuşatma emelleri, iç siyaseti kavrayan yüksek tansiyon, Kovid-19 hastalığının neden olduğu kaygılı bekleyişlerin, dikkat ve titizlikle değerlendirdikleri konu başlıklarından yalnızca bir kısmı olduğunu vurgulayarak, "Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı'nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları, hangi odakların hizmetkarı oldukları da artık gizlenemez boyutlardadır." değerlendirmesini yaptı.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kovid-19 salgını münasebetiyle maske, mesafe ve temizlik şartlarına muvafık yeni bir normal hayatın istikrarla tezahür ve temininden yana olduğuna değinen Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.Bu kapsamda iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düşmesi, solunum cihazlarına artan ölçüde ihtiyaç duyulması alarm zillerini çalmaktadır.Denetimsiz ve dengesiz iyimserliğin kazanımlarımızı heba edeceği iyi bilinmelidir.Tedbirlerdeki gevşemenin ağır maliyetleri kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

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Kovid-19'un Hindistan'da patlaması, Çin'de yeni vakalara rastlanması, Türkiye'nin yeniden darboğaza savrulma riski üzerinde kafa yorulması gereken başlıca sorun ve sıkıntılardan olduğunu vurgulayan Bahçeli, salgına karşı tedbir ve teyakkuz içinde hareket etmek, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine harfiyen uymak insan ve toplum sağlığının yanında gelecek açısından da mecburiyet olduğuna işaret etti.

MHP Heyeti Bingöl'de

Devlet Bahçeli, Bingöl Karlıova merkezli dün meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin de milleti endişeye sevk etttiğine değinerek, partiyi temsilen Genel Başkan Yardımcı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın başkanlığında bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi.

Bahçeli, depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu yoğun gündem ve gelişmeleri görüşmek, önümüzdeki sürecin siyasi hedeflerini değerlendirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı'nın bugün toplanacağını belirten Bahçeli, 19 Haziran'da Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, 26 Haziran'da Milletvekilleri Toplantısı ile 27 Haziran'da İl Başkanları Toplantısının gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi yeni normalin siyasi şartlarına, muhtemel iç ve dış gelişmelerin hızlı akışına yönelik hazırlıklarını gözden geçirecek, çalışmalarını tam bir inanmışlık, şuur ve ortak akılla yerine getirecektir.Sevdamız Türkiye, mensubiyet onurumuz büyük Türk milletidir.Cumhur İttifakı'nın tarihi misyon ve istikbal özlemleriyle ayak bağlarının çözüleceğine, kumpasların çökertileceğine, kundakçıların yenileceğine, Türkiye düşmanlarının eleneceğine yönelik itimadımız, irademiz ve imkanımız her zamankinden daha fazladır. Allah'ın izniyle kazanan Türkiye olacaktır."

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