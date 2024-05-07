MHP lideri Bahçeli: Masumların kanı Netanyahu'yu boğacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu...

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır.

1 Mayıs'ta görevini yapan Türk polisine saldıranlar düşman bakiyesidir

1 Mayıs'ı her yerde kutlamak mümkünken işini yapan Türk polisine saldıranların Taksim ısrarı nedendir? Taksim inadının arkasındaki hesap nedir?

Hayatlarında tek bir fabrikaya dahi girmeyenlerin vicdanı tutsaktır. 1 Mayıs'ta polise düşmanca saldıranlar biliniz ki haçlı kalıntısıdır. 1 Mayıs'ta Taksim ısrarı nedendir?

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında açılan soykırım davasına katılması son derece önemli bir adımdır.

Dışişleri bakanımızın İslam ülkelerine direkt söylediği, "İsrail'i durdurmalıyız, ya barışla ya da zorla" sözleri kararlı ve korkusuz bir mesajdır.

Türkiye'nin İsrail ile ticaretini diline dolayan fitne çıkarların hesabı bozulmuştur.

Netanyahu ve yönetimi için hesap günü yakındır. Masumların kanı Netanyahu'yu boğacaktır.





Pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır.

İsrail'in Gazze katliamı geçtiğimiz hafta sonunda pek çok ülkede protesto edilmiştir.

Bir çok ülkede üniversite öğrencileri ayaktadır.

Demokratik ve meşru gösterilere zorbalıkla karşılık veren ülkelerin hali rezalettir. Nerede demokratik haklara saygı. İşlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapan ülkelerin işlerine gelmeyince hak ve hukuk ihlali yapmaları utanç vericidir.

Bizim bu çifte standartlığa karnımız toktur.

Cani Netanyahu lehine Uluslararası Ceza Mahkemesine baskı yapmaya başlayan Batılı ülkelerin insanlık değerlerine cephe aldığı bariz bir gerçektir.

Netanyahu'nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur. Birleşmiş Miletler çok acil devreye girmelidir.

İsrail askerleri işgal edilen bölgelerden ön şartsız çıkmalıdır.

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir.

Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz.

Hiçbir organ mahkemelere emir vermez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur.

Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır.

Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

Televizyon ekranlarında mahkeme yargılanamaz

Abdestten şüphesi olmayanın namazdan şüphesi olmaz.

Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak? Hodri meydan... "



