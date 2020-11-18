MHP lideri Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklaması: ​Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "habis ve hastalıklı konuşmaları" dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğünün gayet net olarak anlaşılacağına işaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun üslubunun kindarlığının ve siyaset usulünün kirliliğinin herkesin malumu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır. Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanının hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya 'mafya bozuntusu' demek, 'yeraltı dünyasının karanlık yüzü' suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir." açıklamasını yaptı.

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OYNAT 00:58 Alaattin Çakıcı tahliye oldu: 700 araçlık konvoyun Çakıcı ve ailesine eşlik ettiği iddia edildi Alaattin Çakıcı, Yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı'ya cezaevi çıkışında avukatları, ailesi ve yakın arkadaşları eşlik etti. Tahliye sırasında 700 araçlık konvoyun cezaevine geldiği iddia edildi. BiP'te paylaş

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Bahçeli, şunları kaydetti: