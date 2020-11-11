MHP lideri Bahçeli'den Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ruhunu kiralamış olanlar ortaya çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'den satır başlıkları:

Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır.

Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır.

Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları iyimserliğinin önüne set çekmektedir.

Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

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Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir.

Türkiye kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda söz sahibi olmanın hedefine kilitlenmiştir.

Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyeceğiz, milli bekamızla kimseyi oynatmayacağız.

GÜNDEM Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan

"Bunun neresinde millet sevgisi vardır"

CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Henüz sonuçlar belli olmadan, resmi açıklama yapılmadan CHP, HDP ve siyaset eskisi birisi Biden'ı tebrik etmiştir. Ruhunu kiralamış olanlar ABD'ye 'Beni unutma, beni kullanabilirsin' diye ortaya çıkıyor. Bunun neresinde millet sevgisi vardır.

OYNAT 02:17 ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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"Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir"

Çok şükür Karabağ'da hak sahibini bulmuş, Türk milleti büyük bir zafer kazanmıştır, zafer inancın başarısı, sabrın neticesidir. Allah imhal eder ancak ihmal etmez. 30 yıllık zulüm dönemi kapanmıştır.

Paşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiştir. Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur.

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