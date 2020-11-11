Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MHP lideri Bahçeliden Bidenı kutlayan Kılıçdaroğluna tepki Ruhunu kiralamış olanlar ortaya çıkıyor
POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'den Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ruhunu kiralamış olanlar ortaya çıkıyor

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır." ifadelerini kullandı. ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili de konuşan MHP lideri, "Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi sonuçlar gelmeden Joe Biden'ı anında kutlamasını eleştiren Bahçeli, "CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Henüz sonuçlar belli olmadan, resmi açıklama yapılmadan CHP, HDP ve siyaset eskisi birisi Biden'ı tebrik etmiştir. Ruhunu kiralamış olanlar ABD'ye 'Beni unutma, beni kullanabilirsin' diye ortaya çıkıyor. Bunun neresinde millet sevgisi vardır" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'den satır başlıkları:

Son dönemde Avrupa merkezli dinimize yönelik saldırılar tedavüldeki sinsi oyunların başka bir siyasi ayağıdır.

Kimin başkan olup olmadığı ABD'nin iç meselesidir. Bizim için önemli olan ABD'nin uyguladığı politikaların muhtevasıdır.

Biden'ın geçmişteki sözleri, çelişkileri ve mesafeli tutumları iyimserliğinin önüne set çekmektedir.

Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

Yine temkinli tedbirli ve kuşkulu bekleyişimizi olduğunu herkesin bilmesi gerekir.

Türkiye kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda söz sahibi olmanın hedefine kilitlenmiştir.

Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz, hukukumuzu kimseye çiğnetmeyeceğiz, milli bekamızla kimseyi oynatmayacağız.

Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan
GÜNDEM
Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan

"Bunun neresinde millet sevgisi vardır"

CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Henüz sonuçlar belli olmadan, resmi açıklama yapılmadan CHP, HDP ve siyaset eskisi birisi Biden'ı tebrik etmiştir. Ruhunu kiralamış olanlar ABD'ye 'Beni unutma, beni kullanabilirsin' diye ortaya çıkıyor. Bunun neresinde millet sevgisi vardır.

ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
OYNAT 02:17
ABD Başkan Adayı Joe Biden: Türkiye'de muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz
New York Times'a röportaj veren Demokratların ABD Başkan adayı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin 'Kürtler' (terör örgütü PKK) hakkında Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söyledi.

"Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir"

Çok şükür Karabağ'da hak sahibini bulmuş, Türk milleti büyük bir zafer kazanmıştır, zafer inancın başarısı, sabrın neticesidir. Allah imhal eder ancak ihmal etmez. 30 yıllık zulüm dönemi kapanmıştır.

Paşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiştir. Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur.


Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu
DÜNYA
Paşinyan yenilgiyi ilan etti ve Ermenistan Karabağ’da teslim oldu
Abone Ol Google News
Türkiyenin bölgesel gücünü gösterdi

Türkiye'nin bölgesel gücünü gösterdi

​Dağlık Karabağ'da önceki gün varılan anlaşmanın yankıları sürüyor.
Kan donduran cinayet itirafı

Kan donduran cinayet itirafı

Ablası ve eniştesini arayan adam katil çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak

Yunan tankeri ile<br>Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Yunan tankeri ile
Türk balıkçı teknesi çarpıştı

​Teknedeki 5 kişi kayıp, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'de<br>korkutan deprem

İzmir'de
korkutan deprem

​AFAD: Kuşadası açıklarında 4,8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Rakibimiz Hırvatistan

Rakibimiz Hırvatistan

​​A Milli Futbol Takımımız, bugün sahaya çıkıyor.
Alım için son fırsat!

Alım için son fırsat!

Altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin.
SİHA'lara Türksat etkisi

SİHA'lara Türksat etkisi

​Bayraktar SİHA'lar uçarken coğrafi sınır tanımayacak.

Utanç verici

Utanç verici

​ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Trump'ı eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.