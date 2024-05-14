MHP lideri Bahçeli'den Eurovision tepkisi: Erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Uluslararası toplum somut adımlar atmalıdır.

Netanyahu terörist görmek istiyorsa boy aynasına baksın.

BM'nin demokratikleşmesi acil bir eylem planı içinde ele alınmalı.

Gazze'de bebekler katledilirken İsrail'e destek olanla, BMGK'da veto silahına sarılanlar bunun hesabını veremeyecek.

Soykırımın bahanesi olamaz. 35 bin insanın cinayeti ört bas edilemez.

Hiç kimse Gazze'yi politika malzemesi haline getirmesin.

İsrail ile yapılan ticaret bir kalemde silinip atıldı.

Gazze'yi savunmak demek Gaziantep'i savunmak demektir."





Eurovision tepkisi: Batsın böyle çağdaşlık anlayışı

"Eurovision şarkı yarışması, insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir.

Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur.

Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa, batsın böyle çağdaşlık anlayışı.

Biz çağdaşlığı ve modernliği kendi özümüzde kendi değer yargılarımızda arayacağımızı kararlılıkla belirtmek istiyorum."









'ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır'

"Dün açıklanan Kamuda Tasarruf Paketiyle çiftçilerimiz de kazançlı çıkacak. Dünyanın pek çok bölgesindeki yerleşim yerleri ve tarım arazileri aşırı yağıştan zarar görmüştür.

Çiftçilerimizin derdi derdimiz, sevinci sevincimizdir. Çiftçi demek adanmış yürekler demektir. Çiftçilerimize ne versek, ne yapsak azdır. Girdi fiyatları sorunlarının büyümesi köylülerimizin, çiftçilerimizin başlıca şikayetidir.

Çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır. Çiftçilerimize verilen gübre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir..

Çiftçilerimizi kimseye ezdirmeyeceğiz.er şart altında çiftçi kardeşlerimizin arkasında olacağımızı ifade ediyor çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum.





'Kan içen vampirler akıllarını başına almalı'

Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrede. Bugünlerde emniyet ve yargı içine yuvalananlar yeniden Türkiye üzerinde hesap yapmakta. Kan içen vampirler akıllarını başına almalı. Kripto çeteler hesap yapıyor. Akıbetleri için 15 Temmuz gecesine bakmalılar.





Hepsini takip ediyoruz. Tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla komplo devrededir.. Kanun dışı ilişkilerin farkındayız. Hedef AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı'dır, Türkiye'dir. Maşa kullananları takipteyiz. Gizli tanık ifadeleri ile şerefli isimleri karalamayı himaye eden kim varsa haindir, haşhaşidir.





Bunların tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş. 9. Yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili düzenlemeden rahatsız olanlar araştırılmalıdır. Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır."



