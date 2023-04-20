MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki: Karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır

"Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP liderinin Alevilik konusuna değinerek 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. 'Alevi olmaz' diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?"