​MHP lideri Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya sert tepki!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Mustafa Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmadan” endişe duyması, “ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir.

Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır.

KKCT Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür.

Mustafa Akıncı’nın onurlu ve şerefli hareket ederek görevinden affını istemesi yegane beklentimiz ve temennimizdir.

Detaylar geliyor...



