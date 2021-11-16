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ANKARA

MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında Karakoç'tan 'kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı' sözleriyle bahsetti.

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Haber Merkezi AA
MHP Lideri Bahçeliden Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bahçeli mesajında "Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı Sayın Sezai Karakoç’un vefatından duyduğum üzüntüyü bilvesile paylaşıyorum." dedi.

"KADERİN ÜSTÜNDEKİ KADERİ YÜREĞİNDE TAŞIDI"

MHP Lideri, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden merhum Sezai Karakoç'a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

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