MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 88 yaşında hayata veda eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında Karakoç'tan 'kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan, dizeleri gönlünün enginliğiyle inşa edip arkasında gıpta edilecek edebi bir hazine bırakan usta şair, saygın düşünür, değerli siyaset insanı' sözleriyle bahsetti.

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