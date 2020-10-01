MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: Fetih sureli kılıç armağan ettiler

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’nin 27. Dönem 4. Yasama yılı açılış töreninde görüştü.
Fatih'in kullandığı kılıcın bire bir aynısı
Özyavuz, Bahçeli’ye anlamlı bir hediye takdiminde bulundu. Özyavuz, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kullandığı kılıcın birebir aynısını Bahçeli’ye takdim etti. Kılıcın üzerindeFetih suresinin ilk üç ayetinin yazdığı görüldü. Bahçeli'nin kılıcı ilgi ile incelediği dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Özyavuz’a klasik Mercedes otomobilini hediye etmişti.