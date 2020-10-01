MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: Fetih sureli kılıç armağan ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap etti. Koronavirüs salgını döneminde Türk ekonomisinin geldiği noktaya değinen Erdoğan, 'OECD, Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3'üncü ekonomi olarak göstermiştir. Bütçe açığındaki kısmi artış konusunda dahi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden daha iyi durumdayız.' ifadelerini kullandı.

