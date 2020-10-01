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POLİTİKA

MHP lideri Bahçeli'ye anlamlı hediye: Fetih sureli kılıç armağan ettiler

TBMM'nin açılışına katılan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz tarafından üzerinde Fetih suresi bulunan kılıç hediye edildi. Hediyenin, Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı kılıcın birebir aynısı olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hediyenin, Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı kılıcın birebir aynısı olduğu öğrenildi.
Hediyenin, Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı kılıcın birebir aynısı olduğu öğrenildi.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’nin 27. Dönem 4. Yasama yılı açılış töreninde görüştü.

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Fatih'in kullandığı kılıcın bire bir aynısı

Özyavuz, Bahçeli’ye anlamlı bir hediye takdiminde bulundu. Özyavuz, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kullandığı kılıcın birebir aynısını Bahçeli’ye takdim etti. Kılıcın üzerindeFetih suresinin ilk üç ayetinin yazdığı görüldü. Bahçeli'nin kılıcı ilgi ile incelediği dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başkan Özyavuz’a klasik Mercedes otomobilini hediye etmişti.

Bahçeli klasik otomobilini hediye etti
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Bahçeli klasik otomobilini hediye etti
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