MHP lideri Devlet Bahçeli duyurdu: Kurultay 17 Mart'ta yapılacak





#CANLI: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/n5ylYhVJW5 — Yeni Şafak (@yenisafak) September 19, 2023

MYK toplantısında kurultay takviminin ele alındığını ve 17 Mart'ta yapılacağını duyuran Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:





14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz.

Türkiye’nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya, hızla akan hayat ve hadiselerin gerisinde kalmaya tahammülü yoktur. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. 17 Mart'ta kurultayımızı yapacağız.

'Gücümüze güç katacağız'

Cumhuriyetin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz.

MHP olarak ne yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyoruz.

Sanal ve sahte gündemleri elimizin tersiyle iterek, tuzakları birer birer bozarak önümüze bakıyoruz.

Siyasetimizi halkın somut sorunlarına ve gelecek bazlı gerçeklerine göre yapıyoruz.

'Kulislerin oyuncağı olmamız akıl kârı değil'

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

Birileri gibi çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı olmadığı gibi mümkün de değildir.

MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.





'Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir'

Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşçılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.





Tarihini tanımayan milletler, istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir.





Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.





(6 Şubat depremleri) Depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. Görmeyen, göremeyenler yok saysa da Türkiye Cumhuriyeti her alanda yükseliş kulvarındadır. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü sanılan Türkiye bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır.

CHP'ye sert eleştiriler: Bölücüleri baş tacı yaptılar

Bunların demokrasi anlayışı dayatmaları sineye çekmeye hizmet etmektir. CHP'nin 100 yıl önceki CHP'yle en ufak benzerliği kalmamıştır. Bölücüler baş tacı yapılmıştır. CHP demek kutuplaşma demektir. Şimdi birbirlerine düşmüş durumdalar. Allah bu ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Yine birbirlerinin kapılarına yüz sürmeleri bir siyaset gerçekliğidir. Milletimiz önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta zillete evet dememiştir. Cani gönülden inanıyorum ki 31 Mart 2024 tarihinde de kabul etmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki bir kere zillete düşen kurtulamaz. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi karalaması, terörle iş birliği yapması işin özünde bir zillettir. Türkiye Cumhuriyeti muhteşem mücadeleyle kurulmuştur. Elde yok avuç da yoktu. Askerlerimizin ayağına giyeceği doğru düzgün ayakkabısı yoktu.





'Vatansızların TBMM'de yeri yok'

(CHP'li Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftirası) TSK'ta saldıran bu alçak milletvekilinin ağzı düşman ağzı. Vatansız ve bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.





HDP'nin kapatma davası





HDP'yle ilgili kapatma davası hala sürüncemededir. AYM neyi bekliyor?





'Ermenistan aklını başına almalı'

Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmelidir. Soydaşlarımız yalnız değildir. Karabağ karanlığa çekilemeyecektir.

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