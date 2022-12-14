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POLİTİKA

MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım'dan CHP'lilerin Diyanet eleştirilerine cevap: Minareler sizi rahatsız etmeye devam edecek

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'na eleştirilerde bulunan CHP'lilere tepki gösterdi. CHP'li vekillerin Diyanet üzerinden İslam'ı hedef aldığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye'de İslam düşmanlığı vardır. Tek hedef odur. Şimdi bu dikilen minareler birilerini rahatsız ediyor, etmeye devam edecek. Biz yeni minareler dikeceğiz." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP Milletvekili Yaşar Yıldırımdan CHPlilerin Diyanet eleştirilerine cevap: Minareler sizi rahatsız etmeye devam edecek
MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2023 yılı bütçe görüşmesinde konuşan MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'na eleştirilerde bulunan CHP'lilere tepki gösterdi.

CHP'li vekillerin Diyanet üzerinden İslam'ı hedef aldığını ifade eden Yıldırım, "Kim Diyanet'e, imamlara, müftülere saldırıyorsa hedefi İslam'dır." dedi.

"TÜRKİYE'DE İSLAM DÜŞMANLIĞI VARDIR"

Yıldırım konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki kampanyanın amacı Diyanet İşleri Başkanlığı değil, imamlar değil İslam dinidir. Hedef İslam dinidir. Her kim ki şu veya bu gerekçeyle Diyanet'e, camiye, imama, müezzine, müftüye laf söylüyorsa, saldırıyorsa bunun hedefi İslam dinidir. Türkiye'de dinsizlik yoktur. Din düşmanlığı da yoktur. Türkiye'de İslam düşmanlığı vardır. Tek hedef odur. Niye? İslam birleştiricidir, bütünleştiricidir.

"DİKİLEN MİNARELER BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR"

'Cami yapılmasın, niye yapıyorsunuz camiyi' Cami bir beldenin ruhudur, kimliğidir. Camiyi Diyanet İşleri Başkanlığı yaptırmaz. Camiyi cemaat yaptırır, vatandaş yaptırır. Şimdi bu dikilen minareler birilerini rahatsız ediyor, etmeye devam edecek. Biz yeni minareler dikeceğiz."

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