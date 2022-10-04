CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de

Muhalif Gazeteci Enver Aysever’in, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu

Muhalif Gazeteci Enver Aysever'in, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirme şekli gündem oldu: “Kılıçdaroğlu, türban sorununu çözecekmiş. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki! Kendisiyle röportaj yapıp 'hiç böylesini görmedim' demek istedim.”