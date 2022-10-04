Gündem CHPnin içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen yasa teklifi TBMMde
POLİTİKA

CHP'nin 'içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen' yasa teklifi TBMM'de

CHP, kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP'nin 3 maddeden oluşan yasa teklifinin içeriği de belli oldu. Teklifin içinde başörtüsü kelimesinin geçmemesi de dikkat çekti.

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Haber Merkezi DHA
CHPnin içinde başörtüsü kelimesi geçmeyen yasa teklifi TBMMde
TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

"Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi" milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

CHP'nin başörtüsü teklifi 3 maddeden oluşuyor. Yasa teklifinin içinde başörtüsü kelimesinin geçmemesi de dikkat çekiyor.

CHP başörtüsü teklifinde neler var, içeriği ne?

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.
  2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  3. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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