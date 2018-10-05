MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden alındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP yönetimi, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.
Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle 11 kişini gözaltına alındığı öğrenildi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP yönetimi, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.
Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle 11 kişini gözaltına alındığı öğrenildi.
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