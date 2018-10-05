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POLİTİKA

MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden alındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı. Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle 11 kişini gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP yönetimi, Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.
MHP yönetimi, Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP yönetimi, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle 11 kişini gözaltına alındığı öğrenildi.

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