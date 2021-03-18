MHP'de kurultay heyecanı: CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti melanet bir projedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Büyük Türk milleti, aziz vatandaşlarım, kurultay divanımızın değerli başkan ve üyeleri, kurultayımıza teşrif eden kıymetli misafirler, fedakar, vefakar ülküdaşlarım, sayın basın mensupları, Mart ayının 18'inde yani bugün Çanakkale ruhunun ilhamıyla şühedanın irtibarıyla, milletin iradesiyle 13. Olağan Büyük Kurultayımızı yapmanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.

Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.

Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.

REKLAM

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’nda konuşuyor https://t.co/e0gtXK36Yl — Yeni Şafak (@yenisafak) March 18, 2021

Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.

Yürüyüşümüzde ürkenler var, varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyoruz. Biz yürüdükçe hainler kaçacak delik arayacak. Türkiye düşmanları köstebek gibi saklanacaklar.

Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka, zillet başkadır. Türkiye'yi uçuruma çekmek demokrasi değildir.

REKLAM

Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir. Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir.

AA MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı için delegeler ve davetliler kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki yerini aldı.

"CHP 5'İNCİ KOL FAALİYETİDİR"

HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu açık itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir, hazırlayanlar kimlerdir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır.

REKLAM

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP kovid gibi mutasyona uğruyor

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN MUHTEREM RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz.

AA MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Tıpkı Covid-19 virüsü gibi zillet de bulaşıcıdır ve mutasyona uğramıştır.

REKLAM

Zilletin aşısı 2023 yılının haziran ayında demokratik vasılalarla yapılacak. Bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.

Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Kazançlı çıkan Türk Milleti olacaktır.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE TARİHİNİN EN ÖNEMLİ REFORMUDUR"

Türkiye, tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarmıştır. Parlamenter sistemdeki kafa karışıklıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılmıştır. Türk Milleti gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesidir. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuştur. Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması, sabahtan akşama olacak şey değildir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır.

AA

Kendimize özgü, bizi biz yapan devlet yönetimine, denge toplum hayatına sükunet ve huzur getiren Cumhurbaşkanlığı Sistemi stratejik gücümüzdür. Türk Tipi Başkanlık Sistemi'ne sahip çıkıp yaşamasına hizmet etmeliyiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi önerisini ilk gündeme getiren şu işe bakın ki terörist Demirtaş'tır. Parlamenter sisteme dönüş yoktur.

REKLAM

Seçim kanununda değişiklik yapılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığı yeniden ele alınmalıdır. Kamuoyu araştırmaları ve yayınlanması hakkında geniş değişiklikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Bir partiyi parlatıp diğerini karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı demokrasi dolandırıcısıdır. Kalpazanlar, çıkarcılar, çarpık zihniyetler afişe edilip kayıtlanmalıdır.

GÜNDEM MHP’de büyük kurultay günü

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK DİYENLER BUNU KÜLAHIMA ANLATSIN"

Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanına hakaret edenler, devlete sövenler, işbirlikçiler, PKK'nın siyaset uzantıları, Meclis'te, belediyedek, iş aleminde, medyada, sokaklarda nasıl gezecekler, nasıl tehditler savuracaklardır. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı demokratik bir düzenin varlığı tüm kazanımları ile ortadadır. Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler bunu külahıma anlatsınlar.

Üçüncü stratejik hedefimiz, yeni, yerli ve milli bir ekonomis sistemin ihyası ve inşasıdır. Başkalarının kuralları ile ancak karın doyururuz.

REKLAM

Şu anda dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir. Terörizm menfur bir felakettir. Türkiye, bölücü terörün kanlı eylemleri ile yıllardır mücadele halindedir. Bu mücadelede yalnız olduğumuz ortadadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kartal harekatları ile terör devleti engellenmiştir. Hükümetimizin kararlılığı, TSK'nın fedakarlığı, polislerimiz ve korucularımızın cesareti ile ihanetin damarları kesilmiştir.

HDP'NİN KAPATILMASI İÇİN AYM'YE AÇILAN DAVA

Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır. HDP, bölücülüktür. Masumlara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları kimseye iyilik sağlamayacak.

CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir.

Biz hakikatin tarafındayız. Kırmızı çizgilerimizin pembeleştiğini söyleyen çürümüş CHP Sözcüsü'ne diyorum ki senin her yerin zift gibi kararmış haberin yok. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekmelidir. Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türk ki Andımıza sahip çıkacaksınız!

REKLAM

Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türk dünyası, dünyadan büyüktür. Milliyetçiliğimiz hayatın ve milli arzuların gerçeğini yansıtmaktadır. Türk milliyetçiliği yükselmek için değil yükseltmek içindir. Kan değil ruh ve kültür arar. Türk milliyetçiliği özgürlükçüdür, eşitlikçidir. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar aynaya baksınlar.

OYNAT 00:29 MHP’nin kurultay filminde 15 Temmuz direnişine selam MHP'nin 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' sloganıyla gerçekleştireceği büyük kurultayın reklam filmi tanıtıldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü videoda, Bahçeli'nin, 'Birlik varsa düzen vardır, dirlik varsa istikrar vardır. Beka vardır, istikbalin perdelenmesi boşunadır. Milli bekaysa konu, canımızın ne ederi, cananımızın ne değeri, bin defa feda olsun.' ifadelerine yer veriliyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





1321 delege oy kullanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli de saat 09.30'da kurultayın yapılacağı salona geldi. Partililer Bahçeli'yi ayakta karşıladı.

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

REKLAM

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açılış konuşması ile kurultay çalışmalarına başladı. Divan Başkanlığına delegelerin önerisi üzerine Semih Yalçın oy birliği ile seçildi.

Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında 1321 delege oy kullanacak.