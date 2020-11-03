MHP’den ‘Bozkurtlar’ açıklaması: Yurt dışında böyle bir yapımız yok

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hükümetin “aşırı Türk milliyetçisi” Bozkurtlar hareketini yasaklayacağını açıklamıştı. Darmanin, kararın bakanlar kurulunda ele alınacağını belirterek, "En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz" sözlerini kullanmıştı.

DÜNYA Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu

“Ülkü Ocakları diye bir yapımız yok”

Milliyetçi Hareket Partisi’yle bağlantılı olarak lanse edilen ‘Bozkurtlar’ kararına ilişkin partiden açıklama yapıldı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan parti yetkilileri, “Bizim için yurt dışında Türk Federasyonu önemlidir. Ülkü Ocakları diye bir yapımız yurt dışında yok. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa’daki yapı araştırılıyor

Fransa’daki yapıyı bilen, MHP’nin yurtdışı örgütlenmesiyle ilgilenen bir milletvekilinin de konuyla ilgili araştırma yaptığı aktarıldı.