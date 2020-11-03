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POLİTİKA

MHP’den ‘Bozkurtlar’ açıklaması: Yurt dışında böyle bir yapımız yok

Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri, Fransa’da yasaklanan ‘Bozkurtlar’ hareketinin kendileriyle bir ilgisi olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bizim için yurt dışında Türk Federasyonu önemlidir. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz" denildi.

Haber Merkezi Diğer
MHP Genel Merkezi
MHP Genel Merkezi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, hükümetin “aşırı Türk milliyetçisi” Bozkurtlar hareketini yasaklayacağını açıklamıştı. Darmanin, kararın bakanlar kurulunda ele alınacağını belirterek, "En hafif ifadesiyle özel olarak saldırgan bir gruptan bahsediyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu
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Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu

“Ülkü Ocakları diye bir yapımız yok”

Milliyetçi Hareket Partisi’yle bağlantılı olarak lanse edilen ‘Bozkurtlar’ kararına ilişkin partiden açıklama yapıldı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan parti yetkilileri, “Bizim için yurt dışında Türk Federasyonu önemlidir. Ülkü Ocakları diye bir yapımız yurt dışında yok. Bunların kim olduğunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa’daki yapı araştırılıyor

Fransa’daki yapıyı bilen, MHP’nin yurtdışı örgütlenmesiyle ilgilenen bir milletvekilinin de konuyla ilgili araştırma yaptığı aktarıldı.

Türk asıllı Fransız Avukat Demir: Hz. Muhammed'e hakaretin 'özgürlük' kabul edildiği bu ülkede kendimizi savunmamız her geçen gün zorlaştırılıyor
OYNAT 14:16
Türk asıllı Fransız Avukat Demir: Hz. Muhammed'e hakaretin 'özgürlük' kabul edildiği bu ülkede kendimizi savunmamız her geçen gün zorlaştırılıyor
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