MHP'den İYİ Partili vekile cevap: Yazıklar olsun

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. Bahşi'nin sözlerine MHP'de sert cevap geldi.

'İP ve avaneleri FETÖ darbesinin başarılı olması neticesine hazırlanmış'

MHP'li Özdemir mesajında; "İhanet ve proje partisi olduğunu bildiklerimiz 15 Temmuz günü 'başarırlarsa' diyerek FETÖ’ye teslim olan halini şimdilerde gösterirken, 'Genel Merkezimizin bütün ışıklarını yakın, milli iradenin sonuna kadar yanındayız' diyen iradeyle liderimiz Devlet Bahçeli ülkeye umut olmuştu. Bir başka zillet mensubu partinin genel başkanı havaalanından elini kolunu sallayarak çıkarken, milletin evlatları kendilerine ait olan tankların üzerinde hürriyet ve istiklal mücadelesi vermişti. Cumhur İttifakı işte o gece vücut buldu. Zilletin maskesi aynı gece düştü. Sayın genel başkanımızın ifadeleriyle 'su gibi yani renksiz ve kokusuz' bir ortamda milliyetçi hareket safını derhal milletinden ve seçilmiş hükümetten yana belirledi. Anlaşılan o ki İP ve avaneleri aynı gece FETÖ darbesinin başarılı olması neticesine hazırlanmış. Yazıklar olsun" ifadelerine yer verdi.

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OYNAT 01:13 15 Temmuz gecesi Akşener’in yanında olan vekilden itiraf: Darbe başarılı olur korkusundan tweet atamadık İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenr'in evinde yaşadıklarını anlatan Bahşi, Akşener'in FETÖ'yü sert dille eleştirmeme nedenini 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' ifadeleriyle açıkladı. Bahşi, 'Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı.' şeklinde konuştu.





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İYİ Partili Bahşi ne demişti?

İYİ Partili Feridun Bahşi, 15 Temmuz gecesi Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte olduklarını ve darbecileri eleştirmekten çekindiklerini söylemiş, “Genel Başkan sert bir tweet yazmış. ‘Bu tweeti atarsan, başarılı olurlarsa bizi bir tarafımızdan asarlar, yumuşatalım’ dedim. Yumuşattık…” ifadelerini kullanmıştı.