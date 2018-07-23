Gündem MHPden İyi Partiye sert yanıt
POLİTİKA

MHP'den Aytun Çıray'a sert yanıt

MHP'den İyi Parti'ye sert yanıt

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamalara MHP'den yanıt gecikmedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim: Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır?" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi IHA
MHP'li Büyükataman, İyi Partili Çıray'ın Bahçeli ile ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.
MHP'li Büyükataman, İyi Partili Çıray'ın Bahçeli ile ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri Sayın İsmet Büyükataman, İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Çıray'ın MHP'ye üslupsuzca saldırdığını ve Devlet Bahçeli'ye kin kusmaya devam ettiğini ifade eden Büyükataman, "Türk toplumunun değer yargıları ve kültürel birikimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, içinde yaşadığımız toplumda partilisinin hanımefendiye söylediği sözün ne anlam ihtiva ettiğini Aytun Çıray gayet iyi bilmektedir"dedi.

"Aytun Çıray isimli siyaset bezirganına sormak isterim" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Aytun Çıray, Genel Başkanı Hanımefendiye çok ağır hakaret eden partilisine cevap vermiş midir? Verdiyse ne demiştir? Vermediyse neden beklemektedir? Yoksa başka beklentileri mi vardır? Anladığımız kadarıyla Çıray, bundan bir önceki partisi olan CHP’de alıştığı komitacılık alışkanlığını yeni partisinde sürdürme kararındadır. Bu kendi meselesidir. Ancak edep sınırlarını aşmamalıdır."

"Çıray'ın sözleri kendisine ait değil"

"Türk siyasetinde temsil ettiği misyon, sahip olduğu dil, üslup ve nezaketi tüm çevreler tarafından kabul edilen ve saygın bir kişilik olarak toplumun bütün kesimleri tarafından itibar edilen Sayın Genel Başkanımıza karşı Aytun Çıray’ın takındığı üslup kendisinin seviyesizliğini göstermektedir" diyen Büyükataman, şöyle devam etti:

  • "Ayrıca Aytun Çıray’ın bu çıkışları kendine ait değildir. Kameraların önünde ustası sufle vermekte, Çıray ise tekrar etmektedir. Bu iş, o kadar aleni gerçekleşmektedir ki partinin sözcüsü sıfatını taşıyan biri açıkça kopya almakta ve aldığı suflelere harfiyen uymaktadır.
  • Son olarak şunu hatırlatmak isteriz ki güneşe bakmaya cesareti olmayan ama güneş iddiasında bulunanlar gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur."

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