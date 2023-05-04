MHP'den Kılıçdaroğlu mitingi sonrası hakim ve savcılara çağrı

ziyaret ettiği Bursa Niğdeliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’da gerçekleştirdiği mitingde atılan sloganlara tepki gösteren Büyükataman, “Bu ülkenin hâkimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Büyükataman konuşmasında, “Dün Kılıçdaroğlu’nun 2 mitingine şahit olduk. Van’da ve Ağrı’da 2 mitingi vardı. Bu miting alanına girişinde sarf edilen sözleri kabullenmemiz, hazmetmemiz, görmezden gelmemiz asla mümkün değildir. Kendi yorumumu katmamak için aynen atılan sloganları dikkatlerinize sunmak istiyorum. İlk slogan, ‘Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan’. Bir diğeri de ‘Demirtaş’a özgürlük’. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletiyse, bu ülkenin hâkimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor” dedi.

ziyaret ettiği Bursa Niğdeliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Van’da gerçekleştirdiği mitingde atılan sloganlara tepki gösteren Büyükataman, “Bu ülkenin hâkimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. Büyükataman konuşmasında, “Dün Kılıçdaroğlu’nun 2 mitingine şahit olduk. Van’da ve Ağrı’da 2 mitingi vardı. Bu miting alanına girişinde sarf edilen sözleri kabullenmemiz, hazmetmemiz, görmezden gelmemiz asla mümkün değildir. Kendi yorumumu katmamak için aynen atılan sloganları dikkatlerinize sunmak istiyorum. İlk slogan, ‘Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan’. Bir diğeri de ‘Demirtaş’a özgürlük’. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletiyse, bu ülkenin hâkimi, savcısı sorumluluklarını biliyorsa bununla alakalı mutlaka bir soruşturma başlatmaları gerekiyor” dedi.

Konuşmasının devamında Cumhur İttifakı’nın bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede sona gelindiğini belirten Büyükataman, “Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri ne yazık ki etnik temelli terörle mücadele etmek oldu. 40 yılı geride bıraktık, her birimizin veya yakınımızın evinden biri bu mücadelede şehit oldu. Asker, polis, çocuk demeden binlerce vatan evladının katline sebebiyet veren bir mücadeledir bu. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu mücadelede çok kararlı bir irade ortaya koyarak yıllardır bu mücadelenin nihayetlendirilmesi için çaba sarf ediyor. Devletimiz güçlüdür, bu millet büyüktür, PKK terör örgütü ile mücadele bitirilme noktasına geldi. Yeni dönemde ülke yönetim sorumluğunda bize de bir emanet tebliğ edilirse Cumhur İttifakı olarak gündemimizin başında bu bölücü terör belasının artık Türkiye’nin gündeminden düşürülmesi konusunda kararlı ve kısa sürede nihayetlendirilecek bir mücadele söz konusu olacak” şeklinde konuştu.