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MHP'den sürpriz: 52 milletvekili çıkardı

MHP, anketlerde gösterilen oy oranını geçerek sürprize imza attı. MHP, 2018’e göre oy oranında düşüş yaşasa da parlamentodaki sandalye sayısını artırdı.

11:17 . 15/05/2023 Pazartesi
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MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli.

2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, saat 24.00’teki verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu. MHP, 2018’de 5 milyon 506 bin oy kazanırken, dün 4 milyon 564 bin 34 seçmenden oy aldı. Partide 15 kişilik Başkanlık Divanı’ndan bir fire verildi.

52 Milletvekili


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranıyla Osmaniye’den parlamentoya girdi.


Sadece İzmir birinci bölgeden aday gösterilen Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranında oy alarak Osmaniye’den seçildi. MHP Lideri, 24 Haziran 2018’de ise memleketinde seçmenin yüzde 31.69’unun oyunu almıştı. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da, Kahramanmaraş’ta bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclise göndermeyi başardı. Partinin İstanbul’da sekiz olan milletvekili sayısı beşe, Ankara’da beş olan vekil sayısı ise üçe indi.

MHP Ve Yeniden Refah anketlere ters köşe yaptı


Anket şirketlerinin baraj altında gösterdiği, MHP’nin mevcut milletvekili sayısını arttırması, Yeniden Refah Partisi’nin de hiç görünmemesine rağmenmilletvekili çıkarması seçimlerin sürprizi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, yüzde 11.1 oranında oy alarak 49 milletvekili kazanan MHP, son verilere göre 10.79’luk oy yüzdesiyle 52 milletvekilinin sahibi oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, 5 milyon 506 bin seçmen MHP için sandığa giderken, dün saat 22.30 civarı verilere göre, 4 milyon 564 bin 34 seçmen MHP’yi destekledi. Partide 15 kişilik Başkanlık Divanı’ndan bir fire verildi. Sadece İzmir birinci bölgeden aday gösterilen Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan seçilemedi. Genel Başkan Devlet Bahçeli ise yüzde 29.06 oranında oy alarak Osmaniye’den seçildi. MHP Lideri, 24 Haziran 2018’de ise memleketinde seçmenin yüzde 31.69’unun oyunu almıştı. MHP, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Antalya’da, Kahramanmaraş’ta bir olan milletvekili sayısını ikiye çıkardı. Milletvekili çıkaramadığı Balıkesir, Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Nevşehir, Niğde ve Kilis’ten de adaylarını Meclise göndermeyi başardı. Partinin İstanbul’da sekiz olan milletvekili sayısı beşe, Ankara’da beş olan vekil sayısı ise üçe indi.

14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

#MHP
#14 Mayıs Seçimleri
#Oy
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