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MHP'den sürpriz hamle: Efsane Vali'nin oğlu Tokat'tan aday gösterildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel seçimlere dair adaylarını belirleme sürecinde önemli bir adım attı. Dün itibariyle 55 kentte belediye başkan adaylarını açıklayan parti, Tokat için de kararını verdi. 'Efsane Vali' olarak tanınan merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'nin Tokat adayı olarak gösterildi.

09:55 - 11/01/2024 Thursday
Güncelleme: 10:01 - 11/01/2024 Thursday
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Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Devlet Bahçeli
Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu.


Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yücel, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.



MHP'de 55 başkan adayı duyurmuştu


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayını açıkladı.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile 55 belediye başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini kaydetti.


Buna göre; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.


İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Serdar Soydan


Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cengiz Ergün


Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik


Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu


Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci


Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen


Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun


Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili


Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı


Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın


Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık


Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu


Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan


Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet


İLÇELER

ADANA

ÇUKUROVA İlçe Belediye Başkan Adayı: Firdevs Cingözler


FEKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Şener


İMAMOĞLU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Aydın Kangur


KARAİSALI İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Şimşek


KARATAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Necip Topuz


KOZAN İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Atılı


POZANTI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Avan


SAİMBEYLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Cengiz


SARIÇAM İlçe Belediye Başkan Adayı: Bilal Uludağ


YUMURTALIK İlçe Belediye Başkan Adayı: Aydın Kütükoğlu


MERSİN

ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç


BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya


ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç

ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara


GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge


MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker


SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok


TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat


TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz


AYDIN

EFELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Burak Pehlivan


GERMENCİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Germen


KARASU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Erikmen


SÖKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Tekin Yavuz


ANKARA

ETİMESGUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel


GÖLBAŞI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek


KALECİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal


POLATLI İlçe Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı


ANTALYA

ALANYA İlçe Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel


DEMRE İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz


GAZİPAŞA İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy


BALIKESİR

GÖMEÇ İlçe Belediye Başkan Adayı: Kazım Arslan


BURSA

YENİŞEHİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Davut Aydın


DENİZLİ

ÇAL İlçe Belediye Başkan Adayı: Feti Akcan


HONAZ İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Semerci


ERZURUM

İSPİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun


OLUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Ergün


UZUNDERE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sinan Aydın


ESKİŞEHİR

ÇİFTELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Kadir Bıyık


SEYİTGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Erdem


İSTANBUL

BEŞİKTAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper


SİLİVRİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz




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