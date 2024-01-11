MHP'den sürpriz hamle: Efsane Vali'nin oğlu Tokat'tan aday gösterildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Tokat Belediye Başkanlığı için sürpriz bir ismi aday gösterdi. MHP'nin Tokat için başkan adayı tercihi Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı Merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu.





Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yücel, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.









MHP'de 55 başkan adayı duyurmuştu





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayını açıkladı.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yazılı açıklama ile 55 belediye başkan adayının Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla belirlendiğini kaydetti.





Buna göre; Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan oldu.





İşte MHP'nin açıkladığı 55 belediye başkan adayı:





Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Serdar Soydan





Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Cengiz Ergün





Amasya Belediye Başkan Adayı: Bayram Çelik





Bartın Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu





Bayburt Belediye Başkan Adayı: Hükmü Pekmezci





Çankırı Belediye Başkan Adayı: İsmail Hakkı Esen





Erzincan Belediye Başkan Adayı: Bekir Aksun





Karabük Belediye Başkan Adayı: Rafet Vergili





Karaman Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı





Kastamonu Belediye Başkan Adayı: Yüksel Aydın





Kütahya Belediye Başkan Adayı: Alim Işık





Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Adnan Doğu





Niğde Belediye Başkan Adayı: Hamdi Doğan





Osmaniye Belediye Başkan Adayı: İbrahim Çenet





İLÇELER





ADANA





ÇUKUROVA İlçe Belediye Başkan Adayı: Firdevs Cingözler





FEKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Şener





İMAMOĞLU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Aydın Kangur





KARAİSALI İlçe Belediye Başkan Adayı: Bekir Şimşek





KARATAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Necip Topuz





KOZAN İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Atılı





POZANTI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Avan





SAİMBEYLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Cengiz





SARIÇAM İlçe Belediye Başkan Adayı: Bilal Uludağ





YUMURTALIK İlçe Belediye Başkan Adayı: Aydın Kütükoğlu





MERSİN





ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç





BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya





ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç

ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara





GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge





MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker





SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok





TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat





TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz





AYDIN





EFELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Burak Pehlivan





GERMENCİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Halit Germen





KARASU İlçe Belediye Başkan Adayı: Mehmet Erikmen





SÖKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Tekin Yavuz





ANKARA





ETİMESGUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Enver Demirel





GÖLBAŞI İlçe Belediye Başkan Adayı: Ramazan Şimşek





KALECİK İlçe Belediye Başkan Adayı: Erdal Dal





POLATLI İlçe Belediye Başkan Adayı: Levent Çağlancı





ANTALYA





ALANYA İlçe Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel





DEMRE İlçe Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz





GAZİPAŞA İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy





BALIKESİR





GÖMEÇ İlçe Belediye Başkan Adayı: Kazım Arslan





BURSA





YENİŞEHİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Davut Aydın





DENİZLİ





ÇAL İlçe Belediye Başkan Adayı: Feti Akcan





HONAZ İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Semerci





ERZURUM





İSPİR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ahmet Coşkun





OLUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Vedat Ergün





UZUNDERE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sinan Aydın





ESKİŞEHİR





ÇİFTELER İlçe Belediye Başkan Adayı: Kadir Bıyık





SEYİTGAZİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Erhan Erdem





İSTANBUL





BEŞİKTAŞ İlçe Belediye Başkan Adayı: Serkan Toper





SİLİVRİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Yılmaz











