MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den İYİ Parti'ye: Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin çağrısına 'İYİ Parti'ye davet ediyoruz' yanıtına sert tepki gösterdi.
"MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz"
"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."