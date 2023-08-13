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MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den İYİ Parti'ye: Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yapmış, bu talep reddedilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, yaşananlara ilişki yaptığı açıklamada İYİ Parti'yi hedef alıp, "Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir." tepkisini gösterdi.

20:23 . 13/08/2023 Pazar
AA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Eskişehir'de konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye 'ittifak' mesajı gönderdi.
"Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına"
ifadelerini kullanan MHP lideri, geçtiğimiz yıllarda da Akşener'e, "Evine dön" çağrısı yapmıştı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Devlet Bahçeli tarafından kendilerine yöneltilen 'ittifak' çağrısına cevap verip,
"Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz. 28 Ağustos ruhuyla rotamız net pusulamız millet"
ifadeleriyle teklifi reddettiklerini ifade etmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin çağrısına 'İYİ Parti'ye davet ediyoruz' yanıtına sert tepki gösterdi.

"MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz"

Yönter, parti olarak her çağrılarını samimiyetle yaptıklarını söyleyip,
"Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir."
tepkisini gösterdi.
Yönter, konuşmasına şöyle devam etti:

"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."

#MHP
#İYİ Parti
#Devlet Bahçeli
#İzzet Ulvi Yönter
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