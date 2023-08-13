MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den İYİ Parti'ye: Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz

"Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir."

"Bölücü ile aynı masayı paylaşıyorsun da bizimle komşuluk hukukunu paylaşamıyor musun? Daha düne kadar içimizdeydiniz. İYİ Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren bütün vatandaşlarımız, Genel Başkanımızın çağrısına kulak vermiştir. Verecektir. Türkiye büyük bir diriliş sürecindedir."

"Samimiyet üzerine mücadele ediyorsak o zaman sözümüzün, özümüzün, hedeflerimizin de samimi olması lazım, çağrılarımızın da samimi olması gerek. Liderimiz bir çağrıda bulundu. 'Çağırdık, gelmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına' dedi. İYİ Parti'ye. Pek çok açıklama geldi. Abuk subuk saçma sapan, hezeyan dolu... Yahu bölücülerle, teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz da MHP ile komşu olmaktan mı kaçınıyorsunuz? Böyle şey olur mu? Bölücülerle aynı masaya oturuyorsunuz. Teröristlerle aynı evi paylaşıyorsunuz. MHP'ye geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. İYİ Parti'ye davet ediyorsunuz."