MHP'li Saffet Sancaklı oğlunun Thodex'in kurucusunun ortağı olduğu iddialarını yalanladı

Kripto para borsası olan Thodex'te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturdu. Vurgunun yankıları devam ederken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz yıl eylül ayında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak bir şirket kurduğu öne sürüldü.

İDDİALARA YANIT VERDİ

İddiaların ardından açıklama yapan Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Oğlunun şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağının bulunmadığını belirten Sancaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'den şerefimle milletvekilliği yapıyorum."

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KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/sgUcHQlypZ — Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) April 23, 2021

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