Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MHPli Saffet Sancaklı oğlunun Thodexin kurucusunun ortağı olduğu iddialarını yalanladı
POLİTİKA

MHP'li Saffet Sancaklı oğlunun Thodex'in kurucusunun ortağı olduğu iddialarını yalanladı

İki milyar dolar değerinde kripto parayla yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu ile ortak olduğu konuşuluyordu. Sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayan Saffet Sancaklı, "Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine ant içerim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPli Saffet Sancaklı oğlunun Thodexin kurucusunun ortağı olduğu iddialarını yalanladı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı

Kripto para borsası olan Thodex'te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturdu. Vurgunun yankıları devam ederken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in geçtiğimiz yıl eylül ayında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak bir şirket kurduğu öne sürüldü.

İDDİALARA YANIT VERDİ

İddiaların ardından açıklama yapan Sancaklı, oğlunun Thodex'in ortağı olduğu iddialarını yalanladı. Oğlunun şirketle hukuki ve fiili hiçbir bağının bulunmadığını belirten Sancaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve ay yıldızlı al bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'den şerefimle milletvekilliği yapıyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusunu tanımıyorum
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusunu tanımıyorum

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!
EKONOMİ
Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor
EKONOMİ
Thodex'teki iki milyar dolarlık vurguna yönelik dört gün önce uyarmış: Bu bir kaçış stratejisine benziyor

İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı
EKONOMİ
İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNDEM
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Yağmur yağıyor barajlar doluyor

Yağmur yağıyor barajlar doluyor

​İstanbul barajlarında son durum.
711 seferle zirveye uçtu

711 seferle zirveye uçtu

​THY Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu.
Canları sıkılmış!

​Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma

​Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem başlıyor.

​Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon

Uyardıkları<br>için öldürmüş

Uyardıkları
için öldürmüş

​Adana'daki çifte cinayetin nedeni belli oldu.
Vicdansız abi!

Vicdansız abi!

​Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti.
Hafız Kani Karaca

Hafız Kani Karaca

​Büyük Türk Musikisinin son devrinin en büyük ismi.

​Özel harekat polisleri evlerinde gözaltına aldı.

Teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdılar.

​Darbe bildirisinin hazırlık süreciyle ilgili yazışmalar ortaya çıktı.
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Taşnak ve Hınçak teröristler binlerce Müslümanı katletti.​
Reklam<br>yasağı kaldırıldı

Reklam
yasağı kaldırıldı

​Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.