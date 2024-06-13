MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'in açıklamalarına sert çıkış: Haddini bildirmekten çekinmeyiz

"Sen önce kendi partinin içindeki sorunları çözmeye çaba göster. Bize sataşıp bizimle uğraşarak Yerel Seçimlerin rüzgârında ötelenen parti içi kavgalarının üstünü örtemezsin. Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar. Sonra bir bakmışsın ki koltuk altından gidivermiş. Ama şu sıralar kapıldığın kibir ve gurur yüzünden ayağın yerden kesilmiş. Kibrin ve enaniyetin, gözünü kör etmiş. Gerçekleri göremiyorsun. Hayatta insanı mahveden üç şey vardır Özgür Özel... Bunlar; korkaklık, gurur ve öfkedir. Sende bunların üçü de var. Korkaklar; yalan, iftira ve çamuru silah olarak kullanırlar. Korkaklar; duyguları istismar eder, hassasiyetleri şeytanca kaşırlar. Üzerlerine gidince çabucak öfkelenirler. İşte sen tam da böyle birisin. Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter’i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin"