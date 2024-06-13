MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'in açıklamalarına sert çıkış: Haddini bildirmekten çekinmeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden kendisine ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’e yönelik açıklamalarına sert çıktı.
"Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun"
Özgür Özel ne demişti?
Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin dün yaptığı normalleşme açıklamalarına ilişkin, "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nın sorunlarıdır. Bizim kimseyle bir tartışmamız, gerginliğimiz yok. Sayın Bahçeli'ye bir davette bulunayım Sayın Bahçeli memnun değilse bizim ittifakımıza Türkiye İttifakı'na katılabilir. Kimse bize ittifak önermesin" demişti.
Özgür Özel, MHP Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'in mesajlarına ilişkin soruya, şöyle cavap verdi:
"Sayın Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapılar, aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz, Sinan Ateş'in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına da bütün Türkiye'nin vicdanlı insanlarıyla birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların, bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek çıkarken vurgun yeriz. O yüzden onları o seviyede bırakalım ama bir tek şey biliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti ve onların da o iki isimden yaka silktiğini bizzat Milliyetçi Hareket Partililerden biliyorum. Samimi ülkücülerle, Milliyetçi Hareket Partililerle konuşan herkes o iki ismin partiyi temsil etmediğini, partinin sırtında yük olduğunu söylüyorlar"