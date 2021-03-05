Gündem MHPli vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi
POLİTİKA

MHP’li vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi

11 askerimizin şehit düştüğü helikopter kazası sonrası MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, başsağlığı mesajı yayımladı. MHP’li vekil, abisi 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da kazada şehit düştüğünü taziye paylaşımından sonra öğrendi.

Haber Merkezi Diğer
Şehit Korgeneral Osman Erbaş
Şehit Korgeneral Osman Erbaş

Türkiye, Bitlis’ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit oldu.

Şehit olanlar askerlerimizden Korgeneral Osman Erbaş’ın kardeşi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, acı haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda taziye mesajı yayımladı.

Mesajı yayımladığı esnada abisinin şehit düştüğünden haberi olmayan Erbaş, bu gerçeği paylaşımından dakikalar sonra öğrendi.


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