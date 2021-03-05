MHP’li vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican: Kemal Kılıçdaroğlu’nun fezleke açıklamalarını anlamlandıramadım

Katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'lilere ilişkin fezlekeler üzerinden 'İttifakı bölecekler, Millet İttifakı'nın bu oyuna gelmeyeceği kanısındayım' açıklamasını değerlendiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, 'Kılıçdaroğlu'nun sözlerini çok anlamlandıramadım. Millet İttifakı’nın Cumhur İttifakı gibi organik bir bağı yok.' dedi.