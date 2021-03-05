MHP’li vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi

Türkiye, Bitlis’ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit oldu.
Şehit olanlar askerlerimizden Korgeneral Osman Erbaş’ın kardeşi MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, acı haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda taziye mesajı yayımladı.
Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/GM9UJu8HNw
Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/GM9UJu8HNw— Ahmet Erbaş (@ahmeterbas43) March 4, 2021
Mesajı yayımladığı esnada abisinin şehit düştüğünden haberi olmayan Erbaş, bu gerçeği paylaşımından dakikalar sonra öğrendi.