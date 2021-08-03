Gündem MHPli Yalçından afetler üzerinden Bahçeliyi hedef alan Babacana Beceriksiz siyaset suikastçısı
POLİTİKA

MHP'li Yalçın'dan afetler üzerinden Bahçeli'yi hedef alan Babacan'a: Beceriksiz siyaset suikastçısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, son dönemde yaşanan sel felaketi ve orman yangınlarını Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'na bağlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı sert sözlerle hedef aldı. Babacan'ı 'beceriksiz bir siyasetçi' olarak niteleyen Yalçın, "Cumhur İttifakına çamur atarak partisine şimdiden mezar kazıyor." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHPli Yalçından afetler üzerinden Bahçeliyi hedef alan Babacana: Beceriksiz siyaset suikastçısı
Semih Yalçın - Ali Babacan

Türkiye geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel felaketlerinin ardından bu hafta da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, vatandaşların afetlerden zarar görmemesi için yoğun çaba harcarken, muhalefet partileri ise yaşananlardan siyasi rant elde etmeye çalışıyor.

Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, felaketler üzerinden Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Orman yangınlarının kendisine 1999 yılındaki depremi hatırlattığını ifade eden Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini kullanıp Cumhur İttifakı'nı hedef alarak, "O gün de bir ortaklık hükûmeti vardı biliyorsunuz. O hükûmetin bir ortağı vardı; Sayın Bahçeli. Bugün yine ülkede ekonomik kriz var, doğal afetler yaşıyoruz ve krizlerin ortağı yine ortak." dedi.

"Babacan beceriksiz bir siyaset suikastçısından öteye geçemiyor."

Babacan'ın ifadeleri sonrası, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın sert sözlerle yüklendi.

Babacan'ı "kriz hezayanı" tutturmakla itham eden Yalçın, "MHP’yi vehmettiği bir krizin ortağı sayan Babacan bilsin ki ortada bir kriz mıriz yok ama vekâleten kaos tellalını oynayan bir sosyete bebesi var." ifadelerini kullandı.

Babacan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan intikam alması maksadıyla Abdullah Gül tarafından görevlendirilen beceriksiz bir siyasetçi olarak nitelendiren Yalçın, "Beceriksiz bir siyaset suikastçısından öteye geçemiyor." ifadelerini kullandı.

"Partisine şimdiden mezar kazıyor"

Yalçın paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Babacan, siyasetin görüp göreceği en tutarlı ve demokratik ortaklığa, Cumhur İttifakına çamur atarak partisine şimdiden mezar kazıyor.

Ali Babacan’ı kukla olarak oynatan ama kendisi sürekli perde arkasına saklanan Gül’ünse soyadının hilafına bugüne kadar ne koktuğunu ne de bulaştığını gördük.

Cumhur İttifakının zevali ve Deva Partisinin iktidarı, olsa olsa Yeşilçam’da “Bir Vehimli Hastanın Hatıra Defteri” romanına senaryo olur."

Erdoğan için imza atarken CHP’ye çalışmış
GÜNDEM
Erdoğan için imza atarken CHP’ye çalışmış

Karamollaoğlu: Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm öyle olmadı
OYNAT 00:51
Karamollaoğlu: Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm öyle olmadı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu, 'Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Bayraktar AKINCI nöbette

Bayraktar AKINCI nöbette

Orman yangınlarıyla mücadeleye 7/24 destek.
Art niyet olarak görüyoruz

'Art niyet olarak görüyoruz'

RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara gönderilen mesajla ilgili açıklama.
Dışişleri Bakanlığından ABDye Afgan göçmen tepkisi: Sorumsuz ve ülkemize danışmadan alınan kararı kabul etmiyoruz

'Buradaki insanların hayatlarıyla oynamanıza kimse müsaade edemez'

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bakanlar afet bölgesinde ortak açıklamalarda bulundu.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Pakdemirli ile Soylu yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın ve sel felaketleri sonrası alınan kararı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.