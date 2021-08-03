MHP'li Yalçın'dan afetler üzerinden Bahçeli'yi hedef alan Babacan'a: Beceriksiz siyaset suikastçısı

Türkiye geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel felaketlerinin ardından bu hafta da orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ekipler, vatandaşların afetlerden zarar görmemesi için yoğun çaba harcarken, muhalefet partileri ise yaşananlardan siyasi rant elde etmeye çalışıyor.

Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, felaketler üzerinden Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Orman yangınlarının kendisine 1999 yılındaki depremi hatırlattığını ifade eden Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini kullanıp Cumhur İttifakı'nı hedef alarak, "O gün de bir ortaklık hükûmeti vardı biliyorsunuz. O hükûmetin bir ortağı vardı; Sayın Bahçeli. Bugün yine ülkede ekonomik kriz var, doğal afetler yaşıyoruz ve krizlerin ortağı yine ortak." dedi.

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"Babacan beceriksiz bir siyaset suikastçısından öteye geçemiyor."

Babacan'ın ifadeleri sonrası, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın sert sözlerle yüklendi.

Babacan'ı "kriz hezayanı" tutturmakla itham eden Yalçın, "MHP’yi vehmettiği bir krizin ortağı sayan Babacan bilsin ki ortada bir kriz mıriz yok ama vekâleten kaos tellalını oynayan bir sosyete bebesi var." ifadelerini kullandı.

Babacan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan intikam alması maksadıyla Abdullah Gül tarafından görevlendirilen beceriksiz bir siyasetçi olarak nitelendiren Yalçın, "Beceriksiz bir siyaset suikastçısından öteye geçemiyor." ifadelerini kullandı.

"Partisine şimdiden mezar kazıyor"

Yalçın paylaşımının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Babacan, siyasetin görüp göreceği en tutarlı ve demokratik ortaklığa, Cumhur İttifakına çamur atarak partisine şimdiden mezar kazıyor.

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Ali Babacan’ı kukla olarak oynatan ama kendisi sürekli perde arkasına saklanan Gül’ünse soyadının hilafına bugüne kadar ne koktuğunu ne de bulaştığını gördük.

Cumhur İttifakının zevali ve Deva Partisinin iktidarı, olsa olsa Yeşilçam’da “Bir Vehimli Hastanın Hatıra Defteri” romanına senaryo olur."

GÜNDEM Erdoğan için imza atarken CHP’ye çalışmış