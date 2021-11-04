MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda MHP'ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre MHP ve Cumhur İttifakı karşısında bocalayan "şer ittifakı"nın seçim kazanma şansının olmadığının ortaya çıktığını belirten Yalçın, böylelikle Akşener'in başbakanlık umutlarının bir başka bahara kaldığının şimdiden kesinleştiğini dile getirdi.

AA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"İP müdiresi ve çavuşları yurt gezileri sırasında gittikleri her yerde tepkiyle karşılanmaktadır. Kendisinin hırçın ve saldırgan bir tavır içine girmesi, biraz da yaşadığı bu hayal kırıklığındandır. Müdire Akşener'in, İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubatçı paşalar cuntasıyla iş birliği ettiği, kendisine verilen emirleri 'paşa paşa' yerine getirdiği anlaşılmıştır.

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O dönemde millet adına direnmek yerine bir korkak gibi kafasını kuma gömerek vesayetçi ve evet efendimciliğe razı olan müdire Akşener'in, kağıttan bir kahraman olduğu ortaya çıkmıştır."

Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki temasları sırasında bir kişiyle yaşadığı diyaloğa işaret eden Yalçın, "Bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında müdirenin gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur. Kendisinin kürsüden MHP ve Ülkücü Harekete hadsizce sataşıp sövmesi de cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır." değerlendirmesinde bulundu.





"Süleyman Özmenlerin, Dursun Önkuzuların kutlu bayrağını şerefle taşıyan aziz gençleri aşağılamak için sarf ettiği hakaretamiz kelimeleri Akşener'e iade ettiklerini" dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İsyan, hazımsızlık ve tahammülsüzlük girdabında çırpınan müdire de, hempaları da, yanaşmaları da ülkücülerin attığı tırnak bile olamaz. Müdire Meral, hemen her konuşmasında kadın olmanın zorluğundan bahsetmekle birlikte Türk kadınını süsleyen geleneksel vakara mugayir her türlü çirkinliği sergilemektedir. Siyasi rakiplerine karşı kadına yakışmayan seviyesiz bir üslup, pespaye bir tavır takınmaktan geri durmamaktadır. İP müdiresi, Türk aile yapısı içinde başat konuma sahip muhterem kadınlarımız için en kötü örnek, siyaset mesleği için de utanç numunesidir.

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MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak, 'Sıkıysa gelin Zülfikar'la boynumu vurun' diye efelenen bu acuzeye son sözümüz şudur: Siyasi defolarını beyhude yere pişkinlik ve yüzsüzlükle bastırmaya çalışma. Biraz sabret ve bekle. 2023'te sandıktan çıkan milli irade, Zülfikar misali boynunu vuracaktır."

OYNAT 00:44 Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.



Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı BiP'te paylaş

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OYNAT 00:47 Meral Akşener'in 'Kürdistan' sessizliğine Bahçeli'den tepki: Bölücü alçağın bühtanına tek kelime edememiştir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Siirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir vatandaşın 'Kürdistan' sözlerine sessiz kalması ile ilgili tepkisi sert oldu.



Bahçeli, 'Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır' bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun!



Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Gerekirse şehit oluruz. Gerekirse şahit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, böldürtmeyiz.



Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir bozkurt gibi karşılarında dururuz.

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OYNAT 01:59 Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, 'Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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