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POLİTİKA

MHP'li Yalçın'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur. Kendisinin kürsüden MHP ve Ülkücü Harekete hadsizce sataşıp sövmesi, cesaretinden değil ödlekliğini gizleme telaşındandır" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
MHPli Yalçından İYİ Parti Genel Başkanı Akşenerin grup konuşmasına tepki: Ödlekliğini gizleme telaşında
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda MHP'ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre MHP ve Cumhur İttifakı karşısında bocalayan "şer ittifakı"nın seçim kazanma şansının olmadığının ortaya çıktığını belirten Yalçın, böylelikle Akşener'in başbakanlık umutlarının bir başka bahara kaldığının şimdiden kesinleştiğini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Grup Toplantısında konuştu.
AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

"İP müdiresi ve çavuşları yurt gezileri sırasında gittikleri her yerde tepkiyle karşılanmaktadır. Kendisinin hırçın ve saldırgan bir tavır içine girmesi, biraz da yaşadığı bu hayal kırıklığındandır. Müdire Akşener'in, İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubatçı paşalar cuntasıyla iş birliği ettiği, kendisine verilen emirleri 'paşa paşa' yerine getirdiği anlaşılmıştır.

O dönemde millet adına direnmek yerine bir korkak gibi kafasını kuma gömerek vesayetçi ve evet efendimciliğe razı olan müdire Akşener'in, kağıttan bir kahraman olduğu ortaya çıkmıştır."

  • Akşener'in, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki temasları sırasında bir kişiyle yaşadığı diyaloğa işaret eden Yalçın, "Bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında müdirenin gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur. Kendisinin kürsüden MHP ve Ülkücü Harekete hadsizce sataşıp sövmesi de cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
OYNAT 00:55
Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, Akşener'e “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor' dedi. Bu sözlere tepki göstermeyen Akşener, “Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok' şeklinde yanıt verdi.


"Süleyman Özmenlerin, Dursun Önkuzuların kutlu bayrağını şerefle taşıyan aziz gençleri aşağılamak için sarf ettiği hakaretamiz kelimeleri Akşener'e iade ettiklerini" dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"İsyan, hazımsızlık ve tahammülsüzlük girdabında çırpınan müdire de, hempaları da, yanaşmaları da ülkücülerin attığı tırnak bile olamaz. Müdire Meral, hemen her konuşmasında kadın olmanın zorluğundan bahsetmekle birlikte Türk kadınını süsleyen geleneksel vakara mugayir her türlü çirkinliği sergilemektedir. Siyasi rakiplerine karşı kadına yakışmayan seviyesiz bir üslup, pespaye bir tavır takınmaktan geri durmamaktadır. İP müdiresi, Türk aile yapısı içinde başat konuma sahip muhterem kadınlarımız için en kötü örnek, siyaset mesleği için de utanç numunesidir.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin sözlerini çarpıtarak, 'Sıkıysa gelin Zülfikar'la boynumu vurun' diye efelenen bu acuzeye son sözümüz şudur: Siyasi defolarını beyhude yere pişkinlik ve yüzsüzlükle bastırmaya çalışma. Biraz sabret ve bekle. 2023'te sandıktan çıkan milli irade, Zülfikar misali boynunu vuracaktır."

Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
OYNAT 00:44
Terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' diye hitap eden Meral Akşener uyarılınca özür diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı

Meral Akşener'in 'Kürdistan' sessizliğine Bahçeli'den tepki: Bölücü alçağın bühtanına tek kelime edememiştir
OYNAT 00:47
Meral Akşener'in 'Kürdistan' sessizliğine Bahçeli'den tepki: Bölücü alçağın bühtanına tek kelime edememiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Siirt'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, bir vatandaşın 'Kürdistan' sözlerine sessiz kalması ile ilgili tepkisi sert oldu.

Bahçeli, 'Karşısına çıkan bölücü bir alçağın 'Burası Kürdistan'dır' bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun!

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur. Asla da olmayacaktır. Gerekirse şehit oluruz. Gerekirse şahit oluruz ama üniter milli devletimizi asla parçalatmayız, böldürtmeyiz.

Kürdistan fitnesine bedenlerimizle direnir bozkurt gibi karşılarında dururuz.

Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor
OYNAT 01:59
Doğu Perinçek: Meral Akşener PKK'nın yanında siyasi hesaplarını yapıyor
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik çok sert ifadeler kullandı. Akşener'in Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen kişiye cevap verememesine ilişkin konuşan Perinçek, 'Meral Akşener PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış. Ve ABD'nin eline iplerini vermiş durumda' ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici'den Akşener'e tepki: Milliyetçiyim diye ortada dolaşmayacaksın
OYNAT 01:12
BBP Genel Başkanı Destici'den Akşener'e tepki: Milliyetçiyim diye ortada dolaşmayacaksın
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresinde konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır' ifadesinin kullanılmasına değinen Destici, Akşener'e tepki gösterdi.

Destici, 'Şimdi hanımefendi gidiyor. Siirt Kurtalan'da bir dükkana giriyor, sözde esnaf dükkanına giriyor ve orada kendisine karşı, belli ki bir PKK'lı, çıkıp diyor ki, 'Burası Kürdistan. Siz bunu niye söylemiyorsunuz.' diyor. Hanımefendi sessiz. Lafı eveliyor, geveliyor. Ona verilecek cevap şudur: Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve burası da Siirt Kurtalan'dır, sen başka bir şey arıyorsan, defolup gideceksin.
Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ayrı bölgeden, ayrı devletten bahseden biri varsa, Bu senin yüzüne söyleniyor ve sen de buna hak ettiği gibi cevap veremiyorsan o zaman 'milliyetçiyim' diye ortada dolaşmayacaksın.' dedi.
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