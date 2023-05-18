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MHP'li Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra hüsrana uğradığını belirterek, "Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir" dedi.

14:18 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın- Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın- Kemal Kılıçdaroğlu

MHP'li Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceğini vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle tepki gösterdi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroğlu: 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir"





#MHP
#Semih Yalçın
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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