MHP'li Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın- Kemal Kılıçdaroğlu
MHP'li Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceğini vurgulayarak Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle tepki gösterdi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:
"Kılıçdaroğlu: 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir"
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1 saat önce