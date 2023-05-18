MHP'li Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli oldu

"Kılıçdaroğlu: 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybedeceği şimdiden belli olduğundan, milli iradenin tecellisi karşısında sakin kalmak yerine hazımsızca hiddete kapılmış, küplere binmiştir. Kılıçdaroğlu; hem hırsından hem de mağlubiyetinden ötürü masaları yumruklamaya başlamış, parti teşkilatı başta olmak üzere hayal kırıklığına uğrayarak adaylığını sorgulamaya başlayanları tehdit etmeyi seçmiştir"