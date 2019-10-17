Gündem MHPli Yalçının oğlu, Ankara Kalesinde surdan düşerek öldü 3 kişi gözaltına alındı
POLİTİKA

​MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü: 3 kişi gözaltına alındı

MHP'li Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde surdan düşerek öldü: 3 kişi gözaltına alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın ve arkadaşı Arif Fidanboy, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düştü. Yalçın, olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı Fidanboy ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Turan İlteber Yalçın ve Semih Yalçın.
Turan İlteber Yalçın ve Semih Yalçın.

Ankara Kalesi'nin surlarından düşerek hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi defnedildi.

Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Fidanboy ise ağır yaralandı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP'li milletvekili, yönetici ve teşkilat mensuplarıyla diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ankara Kalesi Surları.

Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Törene katılanlar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziyelerini iletti.

Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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