|
Reklam
Reklam
Gündem

MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

15:19 . 16/03/2023 Perşembe
Diğer
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Recep Tayyip Erdoğan
'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı almıştı.

MHP Grubu da karar aldı

AK Parti'nin ardından MHP grubu da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili karar aldı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
"Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik.
" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Erdoğan, ''Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin deprem bölgesine yaptığı destekler için teşekkür eden Erdoğan, ''Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır'' açıklamasında bulundu. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zirveye vesile olan İlham kardeşime teşekkür ediyorum" dedi.

#MHP
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#aday
43 dakika önce
default-profile-img
MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan
AFAD Genel Müdürü Tatar: Deprem bölgesinde 18 bine yakın artçı sarsıntı meydana geldi
Mardin'de etkili olan yağmurda ilkokulu ve evleri su bastı
'Seni de geri göndereceğiz' dediği AK Parti'den milletvekili aday adayı Türkmen çıktı
Rus istihbarat binasında yangın: Bir kişi öldü
Üç bakan sel bölgesi Şanlıurfa'da: Yılık yağış miktarının neredeyse 3'te biri 3 günde toprakla buluştu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.