MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.
AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Recep Tayyip Erdoğan
'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı almıştı.
MHP Grubu da karar aldı
MHP Grubu da karar aldı
AK Parti'nin ardından MHP grubu da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili karar aldı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
"Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik.
" dedi.
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43 dakika önce
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