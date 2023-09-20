MHP'nin yeni dönemde önceliği 'anayasa'

"O görüşümüzün arkasında olmak suretiyle bugünlere dair hazırlığımızı yaptık. Hazırlığımızın esasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardı. Yeni bir anayasanın Türkiye'ye kazandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun öncelikli sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla daha da yerleşik hale gelip, kök salmasına vesile olması, anayasada toplumsal uzlaşının tesisiyle birlikte Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin 21. yüzyıldaki ihtiyaçlarının karşılanması. 100 maddelik anayasa çalışmasını Cumhur İttifakı ortağımız AK Parti ile paylaşmıştık. Onlar kendi anayasa çalışmalarını yaptılar. Önümüzdeki süreçte de Meclis bünyesinde bu manadaki çalışmaların neler olabileceğiyle alakalı çağrıyı da Sayın Cumhurbaşkanımız bütün siyasi partilere yaptı. Biz de yaptık. 1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra bu gündeme diğer siyasi partiler nasıl cevap verecekler, onu bekleyip görmek lazım."