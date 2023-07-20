Miçotakis'ten skandal Kıbrıs paylaşımı: Türkiye'ye 'işgalci' dedi

20 Temmuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanıyor.

Ada'daki Türkleri özgürlüğe kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti.

Harekat, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildi.

KKTC ile ilgili skandal mesaj

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 20 Temmuz paylaşımında skandal bir haritaya ve ifadelere yer verdi.

Türkiye'yi KKTC'de "işgalci" olarak göstermeye çalışan Miçotakis, "Gerçek, unutulmaya boyun eğmeyi reddetmek demektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi 'işgalci' olmakla suçladı

Kıbrıs'ın 49 yıl önce "Türk işgaline uğradığı" şeklinde sözler sarf eden Miçotakis, "'Unutmuyorum' sloganı güncel ve aktif olmaya devam ediyor." dedi.

"21. yüzyıl, bölünmüş Avrupa ülkesine müsamaha göstermez"

Hem Türkiye hem de KKTC ile ilgili suçlamalarda bulunan Yunan Başbakan, sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

21. yüzyıl, topraklarında işgal ordusu bulunan bölünmüş bir Avrupa ülkesine müsamaha göstermez.

Federasyon çözümünü savundu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ada'da tek çözümün "Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyonu" olduğunu iddia ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Miçotakis'in açıklamalarını paylaştı.

Ankara, Kıbrıs'ta "iki devlet çözüm" olması gerektiğini her seferinde tekrar ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye'nin bu tavrına güçlü destek veriyor.

Savunma Bakanı Dendias'tan benzer paylaşım

Kiryakos Miçotakis'in tepki çeken mesajı, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın paylaşımıyla devam etti.

Barış harekatını "işgal" olarak göstermeye çalışan Dendias, "Yunanistan unutmaz." diye yazdı.







