Microsoft için emsal karar: Albayrak Grubu 1,5 milyon dolarlık dava açmıştı

Albayrak Grubu, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi satın aldığı Microsoft’a, yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı açtığı 1,5 milyon dolarlık davada gelişme yaşandı. Mahkeme, Microsoft’un Türkiye’de Gold Partneri olan ve Microsoft’un ürünlerini vekil eden şirkete satan yerel firmanın, Microsoft’un Türkiye’deki acentesi olduğuna ve davanın Microsoft’un yerel Gold Partner firmasına yöneltilmesine ilişkin ara karar oluşturdu.

MUHATAP BULAMIYOR

Albayrak Grubu avukatlarından Sefa Karcıoğlu, Albayrak Grubu Topkapı Merkez Ofisi’nde yaptığı açıklamada “Global yazılım firmaları, Türkiye’de her yıl on milyonlarca dolar gelir etmelerine rağmen, hem vergi vermemek hem de kendilerine karşı dava açılmasını zorlaştırmak için, herhangi bir şube ya da temsilcilik açmayarak vatandaşın hak arama özgürlüğünü zorlaştırmakta. Global firmaların Partner, Çözüm Ortağı veya İş Ortağı gibi isimlendirdiği firmalardan ürün alan vatandaş, ürün veya hizmetle ilgili dava açmak istediğinde ise Türkiye’de herhangi bir muhatap bulamıyordu” dedi.

REKLAM

Sefa Karcıoğlu

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Karcıoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Albayrak Grubu olarak Microsoft’a karşı açtığımız davada mahkeme, Microsoft’un Türkiye’de Gold Partneri olan ve ürünlerini vekil eden şirketin firmanın acentesi olduğuna ve davanın yerel Gold Partner firmasına yöneltilmesine ilişkin ara karar oluşturmuştur. Bu karar, Türkiye’de herhangi bir şubesi veya şirketi bulunmayan global firmaların Partner, Çözüm Ortağı veya İş Ortağı gibi isimlendirdiği yerel firmaların aslında global firmanın acentesi olduğuna, dava dilekçesinin yabancı dilde çevrisinin yapılmasına, yurt dışı tebligat masrafları ödenmesine ve aylarca tebligat sürecinin beklenmesine gerek olmadığına ilişkin emsal bir karardır. Bu kararın diğer mahkemelerde de emsal kabul edileceğini ve Türk vatandaşları ve şirketlerinin hak arama özgürlüğünü daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Albayrak Grubu olarak yürüttüğümüz davada, global firmaların bulut sistemi üzerinden Türkiye’de ikamet edenlerin kişisel verilerinin yurt dışına sistem arızaları bahane edilerek aktarılmasına yönelik taleplerin haksız olduğuna ilişkin haklı mücadelemiz devam edecektir.”

REKLAM